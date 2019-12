Fue abusada por Pai umbanda cuando tenía solo 12 años Policiales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). Una adolescente denunció que fue abusada en reiteradas oportunidades por un pai umbanda cuando tenía 12 años, en un templo ubicado en el distrito bonaerense de Monte Grande, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Según relató la víctima, quien en la actualidad tiene 16 años, el religioso la citaba con la excusa de practicarle "trabajos de sanación".

"Empecé a ir porque tenía un supuesto trabajo en mi espalda, lo cual era mentira. Solo fue una excusa para aprovecharse y hacer lo que se le cantara conmigo", manifestó la joven al diario Crónica.

Y continuó "no permitió que mi mamá entre conmigo. Hizo que ella me espere afuera y empezó mi infierno. A él no le importaba que mi cuerpo tiemble, que llore, que le diga que no me toque".

A su vez, Valentina explicó que "el primer día me llevó a su habitación, me pidió que me sacara la ropa y al acostarme me empezó a dar masajes y besos en el cuello. El era más grande que yo físicamente, no podía sacármelo de encima".

"Ese mismo día comenzó a mandarme mensajes, diciéndome que me esperaba al día siguiente. Yo no quería ir más, me sentía muy mal. Pero no podía desautorizar a mi papá ya que es devoto de esa religión", agregó.

Cuatro años después, la joven se animó a acusar al pai umbanda y contar lo ocurrido diciendo "me costó muchísimo contar esto y mi hermana fue la primera en enterarse. Todas las noches dormía, lloraba y me cortaba los brazos".

"Hace un mes estoy con tratamiento psicológico, vivo con mi hermana porque mi supuesto padre al enterarse de esto no me apoyo. Su frase fue, 'yo no me voy a meter con un brujo'", señaló.