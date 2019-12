EE. UU. arancela al acero de la Argentina Nacionales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que volverá a imponer aranceles contra el aluminio y el acero proveniente de la Argentina, debido a la "masiva devaluación" del peso, en una decisión que provocará pérdidas de exportaciones por unos US$ 700 millones anuales.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense a través de un mensaje en Twitter, en el que anuncia que las medidas serán impuestas también contra los productos provenientes de Brasil.

"Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas sobre el acero y aluminio que envían a los Estados Unidos desde esos países", escribió Trump.

En mayo de 2018, tras 27 instancias de negociaciones, el gobierno estadounidense había accedido a exceptuar a la Argentina de los aranceles a la importación de acero (25%) y aluminio (10%), permitiendo el ingreso de 180.000 toneladas anuales.

La Argentina exporta anualmente a los Estados Unidos aluminio por unos 400 millones de dólares y acero por unos 300 millones de dólares.

Entre las exportaciones siderúrgicas de mayor valor agregado que venían sin arancel están los tubos de acero sin costura con rosca para la industria petrolera, elaborados por Tenaris- Siderca y Aluar.

"La Reserva Federal también debería actuar para que los países, que hay muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa", consideró el presidente estadounidense.

Trump señaló además que los mercados de los Estados Unidos han subido hasta un 21% desde el anuncio de los aranceles el 1 de marzo de 2018, mientras el país está absorbiendo grandes cantidades de dinero, lo que permite dar crédito barato a los agricultores, que han sido "blanco de China".

Los ministros de Producción, Dante Sica, y de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, solicitaron entrevistas con sus pares del Gobierno de Donald Trump, para conocer detalles sobre cómo se aplicará la medida. Así lo informaron en un comunicado oficial, en el cual señalaron que se evalúa la posibilidad de tomar medidas junto con Brasil, que también resultó afectado por la decisión.



EL IMPACTO DE LA MEDIDA.

Con un arancel del 10%, el aluminio argentino quedará totalmente fuera de juego en el mercado norteamericano.

Las exportaciones desde Aluar representan el 50% de sus embarques, el 40% de su producción: unos US$ 500 millones.

Pero la sanción involucra también al acero, y específicamente a Tenaris, la controlada de Techint lidera el mercado global de tubos para la industria petrolera.

Desde su planta de Campana, el 70% del volumen que se exporta se destina a Estados Unidos. Se estima que el daño para las exportaciones de acero rondará los US$ 200 millones anuales. Así, el sector exportador argentino perdería, por una sola medida norteamericana, ventas al exterior por US$ 700 millones anuales.

El presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, advirtió que la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles al alumnio podría poner en riesgo a 1.750 puestos de trabajo, que es la mitad del personal que emplea la compañía. El directivo cuestionó por "inoperancia" en materia de política exterior de la actual administración del Gobierno de Mauricio Macri y advirtió que "esto pega muy fuerte" en el sector siderúrgico.