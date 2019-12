Di Fiori exhortó a alcanzar consensos Nacionales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por El titular de la Cámara de Comercio también pidió un programa económico consistente.

FOTO NA DI FIORI. Sugirió acuerdos para avanzar hacia el progreso.

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, se mostró ayer confiado en que el próximo gobierno implementará un "programa económico consistente" y pidió el apoyo de todos los sectores para "avanzar hacia ese progreso al que aspiramos".

Di Fiori inauguró la edición 16º del Consejo de las Américas, durante el cual, ante funcionarios y empresarios, pidió el consenso de todos los sectores en pos de "avanzar hacia ese progreso al que aspiramos".

"La actividad productiva en general está golpeada y nuestro sector, comercio y servicios, no es la excepción, pero pese a ello, tenemos esperanza", dijo Di Fiori.

El titular de la central empresarial dijo que el sector empresarial confía en que la nueva administración será capaz de implementar un programa económico consistente, que permita a la Argentina superar esta delicada situación".

Sostuvo que el país está "frente al reto de alcanzar un modelo de desarrollo que concilie la pujanza exportadora con la fortaleza del mercado interno".

"La corrección de los males que nos afligen, sean estos coyunturales o estructurales, no será instantánea ni será fácil, y requerirá de un trabajo intenso, que articule los esfuerzos del Estado, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general", consideró.

Por su parte, la titular del Consejo de la Américas, Susan Segal, destacó que la Argentina atraviesa una transición institucional que "demuestra la solidez de su democracia".

"Con esta transición vienen desafíos y oportunidades, y uno de ellos es alcanzar un crecimiento económico a largo plazo, con inclusión social, impulsado por inversiones tanto locales como extranjeras en diversos sectores de la economía", remarcó Segal.



LACUNZA

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que el próximo gobierno tiene la responsabilidad de recuperar el crédito externo y advirtió que "no es una opción incumplir con los pagos de la deuda". Al hablar en el cierre de la edición del Consejo de las Américas, consideró que el desafío en el corto plazo del próximo gobierno es "recuperar el crédito, porque esa será la primera condición para poder desplegar su política".

El ministro dijo que "un país no puede vivir eternamente pagando al contado" la deuda externa, pero advirtió que incumplir los pagos no es una opción". Sostuvo que los oferentes de créditos externo "miran al futuro y corresponden al gobierno recrear las condiciones para recuperar el financiamiento".

Tras insistir en que la Argentina "no tiene hoy un problema de solvencia y si de liquidez por no disponer de crédito", aconsejó al próximo gobierno realizar una "renegociación voluntaria y rápida, pero no precipitada" de los vencimientos de la deuda.