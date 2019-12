Fernández enviará un nuevo Presupuesto

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, enviará el próximo 12 de diciembre el nuevo proyecto de Presupuesto, y al respecto la futura oposición de Juntos por el Cambio adelantó que no entorpecerá el tratamiento de la iniciativa.

La decisión del Poder Ejecutivo fue notificada en la tarde de este lunes por el futuro titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quienes serán los presidentes de las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, en una reunión de la que también participó quien ejercerá la jefatura del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, así como el macrista Álvaro González.

En dicho encuentro, que tuvo lugar en el despacho que ocupará próximamente el tigrense y que todavía no desalojó Emilio Monzó, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) anticiparon que no pondrán obstáculos para que el tema se trate adecuadamente en comisiones y luego en el recinto, para que pueda ser aprobada antes de fin de año.

Este compromiso implica que habrá quórum garantizado, y el debate se dará por los carriles institucionales normales más allá de las diferencias que puedan surgir entre las fuerzas políticas.

Durante la reunión, que duró cerca de una hora y media, también se pusieron sobre la mesa los acuerdos amasados previamente para el reparto de las vicepresidencias de la Cámara baja.

La vicepresidencia primera y la tercera quedarán para Juntos por el Cambio, mientras que la segunda será retenida por el Frente de Todos, y probablemente la ocupe el actual presidente del PJ, el diputado sanjuanino José Luis Gioja.

Álvaro González, en tanto, desembarcaría en alguna de las otras dos vicepresidencias en juego, supo NA de fuentes parlamentarias.

"En la reunión hubo buen clima", destacaron los líderes de Juntos por el Cambio. .

Según trascendió, hubo acuerdo para que el 12 de diciembre se desarrolle una segunda sesión para que presten juramento aquellos diputados nacionales que no lo podrán hacer este miércoles.

Se trata de los reemplazantes de aquellos diputados electos o con mandato vigente que asumirán funciones en el Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre, y también de aquellas bancas en disputa a raíz de las presentaciones formuladas ante la Justicia por la paridad de género.

En la misma sesión del 12 de agosto también se le dará mandato a Massa para que constituya la comisión de Presupuesto y Hacienda encargada de tratar el proyecto que remitirá el Gobierno.

Para la presidencia de esa comisión, el elegido podría ser Carlos Heller, quien reemplazaría a Juan Cabandié, quien muy probablemente asumirá un cargo a definir en el Poder Ejecutivo. El reparto de las autoridades del resto de las comisiones se postergaría para febrero.