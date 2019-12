Ironías, acusaciones y críticas

BUENOS AIRES, 3 (NA).- Acompañada por su abogado, diputados y dirigentes políticos y de derechos humanos, la ex presidenta Cristina Kirchner declaró ayer en Comodoro Py por casi cuatro horas, en las que se registraron momentos de tensión, ironías y acusaciones a los jueces del TOF 2.

A ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 9:30 y se retiró poco después de las 13:30, tras haber declarado sin contestar preguntas ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

"Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente", acusó Cristina Kirchner, al voltear su mirada en dirección a los miembros del TOF 2. En ese momento, advirtió: "Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho".

La ex mandataria también ironizó sobre su rol en las maniobras que se investigan en este juicio por la obra pública de Santa Cruz. "Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, creo que no tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba montando asociaciones ilícitas, dos de carácter familiar, dos de carácter público empresarial", sostuvo.

Además, mostró su descontento con los jueces federales Claudio Bonadio y Julián Ercolini, este último quien elevó a juicio la causa conocida como "Vialidad".

Al respecto, Cristina Kirchner dijo que "la causa cayó por sorteo" en manos de Ercolini, y al decir la palabra "sorteo" hizo con los dedos el gesto de comillas. "Voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini", afirmó con ironía.