El fin para operadores judiciales y mediáticos

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, rechazó ayer la acusación formulada por un periodista en su contra y aseguró que no habrá operadores judiciales ni mediáticos durante su gobierno, así como tampoco "jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos".

Fue una réplica a la acusación esgrimida horas antes por un periodista que denunció una supuesta maniobra de "tráfico de influencias" por parte de Fernández mediante un "colaborador" para evitar el procesamiento de Lázaro Báez en una investigación judicial llevada a cabo en Bahía Blanca.

"En la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que ´operan´ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben", expresó el ex jefe de Gabinete a través de Twitter.

En el mismo mensaje, se refirió específicamente al periodista en cuestión, Hugo Alconada Mon, del diario La Nación: "Sabelo Alconada", enfatizó.

Horas más tarde, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó la "desafortunada manifestación" de Fernández y planteó que "utilizar giros descalificatorios para definir a un profesional por no estar de acuerdo con lo que publica, tiene un efecto intimidatorio y estigmatizante hacia el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, que no puede ser pasado por alto".

En una nota, Alconada Mon publicó que un ayudante de cátedra en la UBA del presidente electo de nombre Adrián Martín Rois había presentado un recurso como nuevo abogado defensor del dueño de Crediba, una financiera bahiense involucrada en una operatoria que habría beneficiado ilícitamente a Báez por cifras millonarias, de acuerdo con el expediente.

Para el periodista, la causa se encaminaba al "procesamiento" de Báez y el resto de los acusados hasta que intercedió Rois para impedirlo. "En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno", afirmó Fernández.

En alusión al periodista, el líder del Frente de Todos sostuvo que "es miserable" atribuirle el delito de "mover influencias en esos casos", y dijo que no va a "soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo".

En los últimos días y por las próximas horas, Fernández se encuentra plenamente abocado al armado de los equipos que integrarán su Gabinete, el cual será anunciado el viernes que viene.

Se especula que ese anuncio podría tener lugar en un hotel de la capital porteña. Fernández ya tiene el Gabinete en su cabeza y la gran mayoría de los elegidos ya fueron avisados de la función que les tocará desempeñar en el nuevo Gobierno.

Restan pulir detalles vinculados al organigrama y algunos cargos de segundas líneas. Varios nombres ministeriables ya trascendieron como confirmados, como los casos Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Felipe Solá (Cancillería), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y María Eugenia Bielsa (Vivienda y Hábitat).

Precisamente ayer, a cuatro días de anunciar su Gabinete completo, Fernández, se reunió con varios de los integrantes de su futuro equipo en las oficinas de Puerto Madero. El diputado nacional y confirmado para encabezar el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue uno de los que visitó al mandatario electo. "Hablamos del Plan Argentina Contra el Hambre", señaló el dirigente del Frente Renovador al salir del encuentro en declaraciones a la prensa.

Según detalló Arroyo, por estas horas se trabaja en "articular" el trabajo de "todas las áreas" para "luchar contra el hambre".

Por Puerto Madero también pasó este lunes el economista Matías Kulfas, quien suena como posible ministro de Producción. Además, Fernández recibió a la también economista Cecilia Todesca, otra que está entre quienes aparecen para integrar el equipo presidencial.