Comenzó la Cumbre del Clima de la ONU en Madrid

FOTO NA PARTICIPANTES. El presidente Mauricio Macri junto a otros mandatarios.

BUENOS AIRES, 3 (NA).- La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas comenzó ayer en la ciudad de Madrid, en España, con el objetivo de que los representantes mundiales presenten sus propuestas para enfrentar el deterioro ambiental.

Durante el inicio de la cumbre se remarcó la intención de consolidar una economía verde para los próximos años.

Además, contó con un protagonismo especial la conservación de la flora del planeta tierra tras el gran incendio en la Amazonía que causó grandes daños en el último tiempo.

El presidente español, Pedro Sánchez, manifestó que "la batalla contra la emergencia climática requiere de mucha cosas, entre ellas coraje y determinación, así como solidaridad, liderazgo y acción".

Y agregó: "Vamos a honrar la palabra dada con más acción y más ambición climática, vamos a incrementar el ritmo de emisiones de gases comprometidos para el 2030".

Se espera que se lleven a cabo los procesos de negociación que no se han cumplido sobre el Acuerdo de París, firmado en 2015, para evitar el deterioro de los ecosistemas.

Los países deben presentar nuevos planes que garanticen el objetivo principal de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial, y hacer esfuerzos para que no ascienda por encima de 1,5 °C.

La COP25, que finalizará el próximo 13 de diciembre, iba a realizarse en Santiago de Chile, pero se trasladó a la ciudad española debido a las intensas protestas en aquel país contra el mandatario Sebastián Piñera.

Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, conservó la presidencia del encuentro y presentó un video con un mensaje de Piñera: "Hemos vivido una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos democráticos", dijo el jefe de Estado chileno.

No obstante, admitió "una gran y legítima demanda ciudadana por una justicia social y un nuevo pacto social que estamos enfrentando con acuerdos para una nueva Constitución".

"Estoy seguro de que la humanidad sabrá superar esta crisis climática. Necesitamos compromisos climáticos mucho más ambiciosos. La naturaleza nos está implorando que la cuidemos", añadió. En tanto, del encuentro participan más de 25.000 representantes de 200 países.