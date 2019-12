Un brillante homenaje a Queen Información General 02 de diciembre de 2019 Redacción Por Con un espectáculo de alto nivel y entradas agotadas, más de 900 personas colmaron el Anfiteatro que se vistió de fiesta.

FOTO LA OPINION EN EL FINAL. Los cantantes subieron juntos al escenario para ofrecer Rapsodia Bohemia.

En el escenario no había lugar ni para un alfiler. En las tribunas, tampoco había espacio para nadie más. Hubo un festival de aplausos en el final para premiar tanto talento y tanta pasión junta. La noche, a tono, se vistió de gala con la luna y las estrellas. El público de pie al final de la obra se tradujo en un dedo pulgar hacia arriba y en un Me Gusta gigante en clave de redes sociales.

Para los que se lo perdieron, revisen las redes sociales que hoy seguro encontrarán fotos y videos de lo que fue un espectáculo que debería volver a ocurrir, como dijo el director de la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música, Leandro Valdéz. Si aquella vieja pero aún vigente herramienta del marketing de antes y de ahora, el "boca en boca" funciona como corresponde, el show debería convocar nuevamente a un millar de espectadores esta noche, si así lo quisiera. Tal vez mañana también y un poco más. Pero habrá que quedarse con las ganas, esperar que suceda en el futuro no tan lejano, no vaya a ser que se corte la inspiración.

Lo concreto es que en "la noche del domingo" se llevó a cabo en las instalaciones del Anfiteatro “Alfredo Williner, el espectáculo “Rapsodia Sinfónica”, que estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” y muchos más.

Fue un espectáculo abierto a toda la comunidad y de gran nivel artístico, basado en la obra de Queen, una de las bandas de rock más reconocidas a nivel mundial. Por cierto, el martes cuando se entregaron las entradas gratuitas, se agotaron en tan solo un par de horas. Es decir que la expectativa ya estaba creada, como lo está para el próximo concierto.

En “Rapsodia Sinfónica” -así se llamó la obra- la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música, estudiantes de canto de la Escuela, una banda de rock compuesta por estudiantes, exestudiantes de la Escuela, músicos invitados y cantantes solistas invitados fueron parte de un homenaje a Queen en el que se reversionaron varios de los temas más famosos del grupo inglés liderado por Freddie Mercury y que, en el último año, volvió a estar en escena a partir del estreno de la película “Bohemian Rhapsody”.

Seis cantantes fueron desfilando por turnos y dejaron muy buenas canciones. Extraordinaria la interpretación de "We are the champions". En las tribunas hubo fiesta pero faltó coraje para levantarse y bailar cuando la música invitaba a hacerlo. Si habría que poner nota, un 10 para el escenario, un 9,5 para el público. Hay tiempo para mejorar para la próxima presentación.

El último tema fue, como no podía ser, Rapsodia Bohemia, ya con los seis vocalistas juntos que se fueron haciendo cargo de la interpretación por turnos. Con una gran dosis de energía y una química que era pura armonía.

Un parrafito para el vestuario. El director Valdez, eléctrico por momentos, desafió al clima, se calzó la célebre chaqueta amarilla de estilo militar que Freddy Mercury utilizó, junto a los pantalones blancos con tiras rojas y doradas, en el video "The Miracle" en 1989. En el coro, hombres y mujeres optaron por la clásica musculosa blanca que solía usar tanto el líder de Queen.

El evento, fue organizado por la Municipalidad de Rafaela, con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y de la Asociación de Amigos de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”. En las gradas estuvo la directora de la Escuela Municipal de Música, Rosana Mondino, quien al final felicitó a los artífices de este gran show y destacó tanto talento rafaelino. También se sumó el intendente, Luis Castellano, quien sacó fotos e hizo videos de lo que fue una noche mágica, perfecta.



JORNADA

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Municipalidad de Rafaela realizó una jornada de concientización. Dándole continuidad a una serie de acciones iniciadas en Ciclovía y Ruta 34 (cartel de letras corpóreas), en el ingreso al Anfiteatro, se entregaron lazos rojos y folletos para la toma de conciencia. Todo continuó en la previa del concierto.