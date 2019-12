Atlético va por una victoria en el cierre de año y el boleto a la Copa Argentina Deportes 02 de diciembre de 2019 Redacción Por A las 21. La "Crema" recibe en el Monumental a Chacarita. El DT, Walter Otta no confirmó el equipo inicial y concentraron 19. Ayer, Ignacio Liporace y Junior Mendieta terminaron la práctica con diferentes molestias y son duda. Dirige Ejarque.

FOTO ARCHIVO POR EL MEJOR CIERRE. / La Crema enfrenta al Funebrero en el Monumental de Alberdi.

Este lunes, a las 21, Atlético de Rafaela será local de Chacarita Juniors en el último parido oficial del año, por la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El cotejo tendrá como juez principal a Mario Ejarque y será transmitido vía streaming por TyC Sports Play.

El equipo que conduce Walter Nicolás Otta se juega en esta última fecha del 2019 el ingreso al certamen que une todas las categorías del fútbol argentino: la Copa Argentina 2020. Para ello, deberá ganar.

Para este encuentro, no podrá contar con el defensor Franco Racca, expulsado la fecha pasada ante Riestra (recibió dos fechas). Su reemplazante será el uruguayo Sergio Rodríguez. Pero el equipo, en relación al 11 que viene de caer en el Bajo Flores, podría tener alguna modificación más.

Ayer por la mañana, en el último entrenamiento antes del cotejo de hoy, Junior Mendieta se retiró con una molestia muscular y es duda. Otro de los que no pudo terminar con la práctica fue Ignacio Liporace, quien venía arrastrando una molestia. Ante ello, Otta convocó a 19 futbolistas. Lo que sorprende es la ausencia de Matías Godoy, metiéndose Juan Cruz Esquivel.

La “Crema” se ubica octava en la tabla de posiciones, con 18 puntos en 14 presentaciones. Chacarita, en tanto, suma 16 unidades y está en el puesto 11ª.

El conjunto conducido por José María Bianco (desde la fecha 6) viene de ganarle en la última presentación, como local, 1-0 a Quilmes.

En lo que va del torneo, el “Funebrero” sólo ganó uno como visitante y fue ante Brown de Adrogué, en la fecha 11. Luego empató uno y perdió los otros cuatro.

Los 19 convocados por Otta para este último partido del año fueron: Nereo Fernández, Matías Tagliamonte, Lucas Blondel, Sergio Rodríguez, Stéfano Brundo, Alexis Niz, Ignacio Liporace, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete, Renso Pérez, Junior Mendieta, Ángelo Martino, Joaquín Quinteros, Enzo Copetti, Ijiel Protti, Leonardo Acosta, Alan Bonansea, Denis Stracqualursi y Juan Cruz Esquivel.



Otros resultados: Zona A: Morón 1-3 Estudiantes RC, Barracas 2-1 Chicago, Agropecuario 3-0 Brown (PM). Zona B: Instituto 2-1 Almagro, Def .de Belgrano 2-1 Tigre. Juegan hoy. Zona A: 21.10 (tv) Platense vs Atlanta, 21.30hs Mitre vs Ind. Rivadavia, 21.30hs San Martín (SJ) vs Alvarado. Zona B: 20.30hs Santamarina vs Dálmine, 21hs Quilmes vs Brown (A), 21.30hs Gimnasia (Mza) vs San Martín (T).



Las posibles formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace o Ángelo Martino; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta o Emiliano Romero; Ijiel Protti, Alan Bonansea y Leonardo Acosta. Suplentes: Matías Tagliamonte, Stéfano Brundo, Joaquín Quinteros, Denis Stracqualursi, Enzo Copetti o Juan Cruz Esquiel. DT: Walter Nicolás Otta.



Chacarita Juniors: Emanuel Trípodi; Brian Mieres, Alan Ledesma, Salvador Sánchez y Gabriel Lazarte; Juan Cruz González, Luciano Perdomo, Joaquín Ibañez y Rodrigo Insúa; Ignacio Cacheiro y Lucas Cano. Suplentes: Lucas Bruera, Alan Robledo, Adrián Torres, Nicolás Da Campo, Juan Ignacio Álvarez Morinigo, Diego Rivero, Juan Cruz Mascia. DT: José María Bianco.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Mario Ejarque.

Asistentes: Nelson Leiva y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: José Cerreras.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Pasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Cadena 3 FM 98.3 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5