Enfoques urbanos Sociales 02 de diciembre de 2019 Por Sirley Húbeli Bertone Leer mas ...

Siempre nuestra ciudad, como la vecina ciudad de Esperanza, fueron los primitivos poblados que surgieron por aquellos contingentes inmigratorios venidos de Europa. Realmente son lugares que ostentan un privilegio único en el consenso nacional y que siempre gozarán de una reputación singular.

Y esta historia que protagonizaron avezados habitantes venidos desde más allá del Atlántico, tendrá siempre una vigencia particular por ser el inicio del trabajo de la tierra en la República Argentina. Rafaela, por fortuna, tuvo la inmensa suerte de que su nacimiento y formación fuese tenido en suma consideración, el grandioso hecho del suizo Guillermo Lehmann, halló en un grupo de habitantes el valioso sentimiento de honrar su memoria creando un Museo, donde se conservan los objetos y los elementos que dieron origen a ese pasado tan llenos de vicisitudes y de sacrificios y allí, en ese afán de reunir la historia, que es un privilegio, un don, hubo una ciudadana que aún no siendo rafaelina, junto con otros ciudadanos, se encargó de darle a Rafaela el tributo de ser recordada muy especialmente por ese mérito de ser parte de uno de los primeros asentamientos inmigratorios en el país, nos estamos refiriendo a Adelina Bianchi de Terragni, de la que por estos días que corren, sus hijos presentaron un libro de su autoría dedicado a los niños, poesías, que ella siendo docente, es un género más que manejable, acorde a alguien con trato más que cercano con el mundo infantil.

Nos alegró esta noticia, este gran homenaje póstumo para Adelina, teniendo en cuenta que ella ha escrito la historia de Rafaela y ojalá alguien pueda continuar esa historia, porque no es cualquier historia, ya lo afirmamos al inicio de esta columna.

Nos enorgullece la aparición de este libro de Adelina, de una mujer que tuvo la idea, la admirable idea de lograr que un día los restos del fundador, Guillermo Lehmann descansaran en este lugar que el fundó y que hoy es uno de los sitios urbanos más relevantes y destacados del plano nacional por sus características.