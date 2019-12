Píldoras Políticas Nacionales 02 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

¿REDRADO SE PINTA DE ROJO?

Dicen que dirigentes de Independiente, entidad deportiva que preside el camionero Hugo Moyano, habrían tocado la puerta del economista Martín Redrado, hincha y socio del club de Avellaneda, para que se sume como asesor financiero de la comisión directiva.

La respuesta del ex titular del Banco Central Redrado habría sido ambigua: ni sí ni no, lo estaría estudiando.

Si acepta este presunto ofrecimiento, será para "dar una mano", pero no se descarta que decida jugar fuerte en la política de "Los Diablos Rojos" en las elecciones de 2021.

¿Se pintará de rojo?



ALFONSIN: RECUPERACION

RECORD Y REGRESO AL RUEDO

El diputado nacional mandato cumplido de la UCR Ricardo Alfonsín debió ser intervenido quirúrgicamente la semana pasada, por una afección cardíaca que lo aqueja hace tiempo, y por la cual ya había sido operado a comienzos de 2017.

En esta ocasión le colocaron un marcapasos, y la recuperación fue más rápida de lo esperado, ya que en cuestión de horas ya estaba dando numerosas notas a los medios.

En cada una de sus intervenciones públicas, el hijo del ex presidente no pierde la oportunidad de cuestionar la relación de su partido con el PRO y reclamar una urgente revisión del rumbo, en línea con el ideario y las banderas históricas de la UCR.

En medio de este fuerte debate sobre el camino a seguir en la nueva etapa, Alfonsín parece dispuesto a poner el cuerpo y darlo todo para que el radicalismo vuelva a sus fuentes.

"Yo voy a intentar que se de una discusión ideológica y programática dentro del parido. Tal vez peleando por el Comité en mi provincia, tal vez peleando en las PASO. Poniendo todo blanco sobre negro, que la sociedad sepa quién es quién", dijo con los tapones de punta. ¿Le darán lugar?



JUNTO FIRMAS

EN SACO ROTO

Un hecho curioso ocurrió el jueves pasado en la Cámara alta, cuando la senadora rionegrina Magdalena Odarda (Río-Sur) se dispuso a juntar firmas para llamar a una sesión especial.

El temario de esa sesión abarcaba proyectos vinculados a la tragedia del submarino ARA San Juan, con iniciativas como "como "indemnizaciones para familiares" y "ascensos post mortem" para las víctimas.

Hasta ahí, todo normal ya que nadie osaría oponerse al tratamiento de un tema que toca una fibra tan sensible: el asunto es que dicha sesión nunca podría haber tenido lugar, ya que este sábado 30 concluyó el período ordinario de sesiones.

En un principio, Odarda no advirtió esta situación, como tampoco el fueguino José Ojeda, ni su compañero de bancada Fernando "Pino" Solanas, que estamparon sus firmas en el pedido de sesión.

Alguien debe haberse "apiadado" de Odarda y avisado que su iniciativa iba a caer en "saco roto", ya que en un momento dejó de juntar firmas y decidió no presentar el pedido.



RISA PROLONGADA

La abogada kirchnerista Graciana Peñafort abrió un hilo de reflexiones en Twitter que presenta una serie de curiosidades. Se trata de una crítica aguda, con ironía constante, y con ciertas licencias coloquiales en el léxico utilizado, a propósito del DNU de Mauricio Macri sobre la creación de la Agencia Nacional de Testigos Protegidos.

"Primera reflexión que me merece: JAJAJAJAJAJAAJAJAJJA

JAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJA JA", escribió la doctora, graficando una risa prolongada con el objetivo de poner en evidencia el "ridículo" de la resolución presidencial.

Pero no es la única nota del hilo twittero: la utilización de palabras como "voleo en el orto", "ternurita" o la expresión mexicana "no mames" en boca de una profesional del Derecho le dio una considerable dosis de vuelo "poético" a la exposición.

El destinatario de las reflexiones no era otro que el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien en todo momento aludía con la denominación abreviaba "Ger".