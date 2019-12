Cabrales: "Viene un gobierno pragmático" Nacionales 02 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El empresario de la industria del café Martín Cabrales dijo ser "totalmente optimista" frente al ciclo político que viene y remarcó que espera que el próximo gobierno sea "pragmático en las decisiones económicas".

En diálogo con NA, Cabrales resaltó la definición del futuro presidente Alberto Fernández de que "no va a ser un gobierno personalista, va a sentarse con todos los sectores y de esa mesa van a salir las soluciones para el país".

Destacó la promesa de proteger a algunos sectores fabriles que el presidente electo hizo en la Conferencia Industrial de la UIA, pero pidió que esa protección "no signifique cerrar las importaciones y aislar al país del resto del mundo".

"Está bien que le dé importancia al federalismo industrial y que se diferencie a las industrias según la región y el tamaño de las empresas", subrayó.

Para el vicepresidente de Cabrales, "lo más urgente en este momento es buscar la manera de reducir la capacidad instalada ociosa de la industria, y levantar el consumo interno para exportar". "Hay que apalancarse en el consumo interno para vender afuera", señaló.

Advirtió, además, que "las tasas de interés hoy son imposibles para las pequeñas, medianas y grandes empresas", por lo que coincidió con la crítica de Fernández hacia los bancos, cuando les reprochó haber "dejado de prestar dinero para dedicarse a la timba financiera".

Cabrales pidió "resolver lo urgente pero no dejar de pensar en una Argentina distinta a largo plazo, porque no se puede construir un país sin industria".