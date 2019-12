El temor de Duhalde Nacionales 02 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El ex presidente Eduardo Duhalde remarcó ayer que "si Cristina Kirchner y Alberto Fernández se pelean, se acabó" la posibilidad de gobernar, al tiempo que auguró en ese caso un panorama más que complicado. "Si no están de acuerdo en las decisiones, esto termina mal", agregó.

Respecto al próximo gobierno, Duhalde aseguró qué hay que recrear "una nueva forma de gobernar en la Argentina", en la que los partidos políticos "entiendan que no se pueden pelear todo el tiempo".

"Los partidos políticos tienen que juntarse, hay gente que la está pasando muy mal", expresó.

En tanto, el dirigente bonaerense subrayó la necesidad de "desterrar eso de echarle la culpa al otro".

"Todos tenemos la culpa de lo qué pasó en la Argentina. Hay que decir la verdad: la culpa la tenemos todos y entre todos tenemos que ver cómo se sale. La gente nos elige para resolver los problemas del presente", agregó en declaraciones formuladas a radio La 1110.

En ese sentido, Duhalde contó que, próximamente, se juntará tanto con Cristina Kirchner como con Mauricio Macri.

Por último, Duhalde se refirió al futuro gobierno de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y manifestó su preocupación por lo que consideró una "invasión porteña" en el territorio bonaerense.

"La provincia ha tenido una invasión porteña. Conozco a la actual gobernadora y a la mayoría de los ministros. Son gente trabajadora y honesta pero no conocen la Provincia. Es una locura. Quiero que Kicillof se rodee de gente que conoce la Provincia", expresó.

Por último, sostuvo que recibió elogios de parte de la gente hacia el ex ministro de Economía en la última etapa kirchnerista, pero advirtió con un dicho popular que va a verlo en sus funciones para hacer luego un análisis.

"La gente que lo conoce me dice que es muy capaz e inteligente, después en la cancha se ven los pingos", concluyó.