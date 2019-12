Quiso ingresar a una casa y dijo “haberse equivocado” Policiales 02 de diciembre de 2019 Redacción Por JOVEN DETENIDO EN BARRIO FATIMA

Siendo las 5:00 de ayer domingo, oficiales del Comando Radioeléctrico acudieron a un domicilio de calle Melvin Jones en barrio Fátima, debido a la presencia de un individuo en actitud sospechosa.

Al llegar observaron a este sujeto intentar abrir la puerta de un domicilio particular, no logrando su cometido. Tras realizarle un chequeo palpáreo, este arrojó resultado negativo, siendo identificado como JLF de 22 años.

En ese momento la propietaria del domicilio, una mujer de 41 años, declaró que JLF estaba intentando ingresar a su domicilio y que por tal motivo llamó al 911.

Ante esto, el joven respondió “haberse equivocado ya que su abuela vivía en el domicilio contiguo”.

Consultada la fiscal en turno Dra. Angela Capitanio esta dispuso que JLF pase a revestir carácter de detenido comunicado por “molestias” y se le tome entrevista a la víctima del suceso.

Las actuaciones fueron giradas a la Comisaría 1ª por razones de jurisdicción.



ROBOS EN SUNCHALES

Según versiones extraoficiales publicadas por el portal Móvil Quique de Sunchales, dos robos en viviendas tuvieron lugar en la vecina ciudad en las últimas horas.

* El primero de ellos fue en la tarde noche de este sábado, cuando vecinos notaron que la casa de una familia vecina del lugar se encontraba con la puerta del frente abierta, levantando sospecha de que algo habría ocurrido. Autores desconocidos ingresaron a la casa aprovechando la ausencia de la familia y dieron vuelta todo lo que encontraron a su paso. Rompieron el vidrio de una ventana de atrás y salieron por la puerta del frente. El hecho se produjo en el domicilio de calle Pasteur al 200 aproximadamente.

* El segundo hecho se trata de una sustracción en un domicilio particular de calle Alem al 1300 donde los ladrones se habrían llevado un televisor, una bicicleta, una PlayStation, parlantes, dinero en efectivo, frazadas, ropa y zapatillas. En la mañana de ayer los vecinos notaron las aberturas de la vivienda abierta, y sabiéndose que el propietario no estaba, se dieron cuenta que algo raro había pasado. Inmediatamente se comunicaron con familiares que llegaron hasta al lugar y pudieron confirmar que desconocidos habían ingresado.