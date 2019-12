Dura derrota de Unión Deportes 02 de diciembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

FOTO FM VISION FORMOSA GOLEADA./ San Martín marcó claras diferencias.

Mala tarde de Unión de Sunchales en Formosa. El equipo de Marcelo Milanese perdió por 3 a 0 ante el local San Martín, en uno de los partidos correspondientes a la 14ª fecha de la Zona A del torneo Federal A. El equipo formoseño, dirigido por Ricardo Pancaldo, convirtió los 3 goles en la segunda mitad por intermedio de Pablo Cravero, a los 4 minutos, Cristian Ibarra a los 24, y Cristian Taborda a los 31.

Con este resultado, el Bicho Verde ve retroceder posiciones en su aspiración de quedar entre los seis primeros que lograrán la clasificación al cabo de las dos ruedas, aunque todavía falta bastante de la competencia, y a la vez aún no pudo obtener una plaza para los play offs que determinarán los ingresos a la Copa Argentina, lo cual consiguen trece equipos de cada grupo. De todos modos, con 5 fechas sin victorias, se va acercando cada vez más a los últimos puestos. El fin de semana venidero cerrará la primera mitad recibiendo a Sp. Las Parejas.

El partido fue arbitrado por el tucumano Nelson Bejas y así formaron los equipos:

San Martín: Gorosito; Allende, Guardia, Bejarano y Cravero; Fondacaro, Bobadilla, Pietkiewicz e Ibarra; Benítez y Taborda.

Unión: Desima; Mathier, Yuste, Semino y Pruzzo; Vera Piris, Castellano, Stecaldo y Aguirre; Ayala Pacheco y Matías Zbrun.



OTROS RESULTADOS

Güemes de Santiago del Estero 3 (Romero, Vega y Birge) - Chaco For Ever 0; Juventud de Gualeguaychú 2 (Larrea -2-) - Gimnasia de Entre Ríos 0; DEPRO 2 (Siergiejuk y Valenzuela) - Boca Unidos 1 (Fabro); Sarmiento de Resistencia 1 (Parera) - Sp. Belgrano 1 (Balmaceda) y Sp. Las Parejas 0 - Crucero del Norte 0. Hoy jugarán un partido pendiente, a las 17.30, Douglas Haig de Pergamino - Central Norte de Salta.

Posiciones: Güemes 22 puntos; Chaco For Ever y Boca Unidos 21; Sarmiento y Sp. Las Parejas 19; Central Norte, DEPRO y San Martín 18; Douglas Haig 16; Unión y Crucero del Norte 15; Defensores de Villa Ramallo y Sp. Belgrano 14; Gimnasia 9.