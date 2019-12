Lewis Hamilton cerró otro gran año con un triunfo en Abu Dhabi Deportes 02 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MERCEDES CONTUNDENTES. Lewis Hamilton y su Mercedes se impusieron en Abu Dhabi. SEXTUPLE CAMPEON. El británico en Yas Marina.

"Estoy muy agradecido con el equipo. Aunque ganamos el campeonato, solo quería bajar la cabeza y ver qué podíamos aprender de este hermoso automóvil. Gracias por mirar, gracias por apoyar. ¡Hoy me siento un hombre muy feliz!", declaró Lewis Hamilton, al bajarse de su Mercedes con el cual se impuso en el Gran Premio de Abu Dhabi, con la habitual contundencia que le permitió ganar 11 carreras este año, sumar su victoria número 84 y su sexto campeonato en la Fórmula 1.

Partiendo desde la pole, el sextuple campeón del mundo lideró las 55 vueltas de la competencia en Yas Marina, con tal diferencia sobre el resto que al detenerse para reemplazar los neumáticos no perdió el liderazgo, dejando en claro en esa maniobra el trabajo perfecto y la estrategia del equipo Mercedes.

El podio lo completaron Max Verstappen con Red Bull y Charles Leclerc con Ferrari, quienes promediando la carrera mantuvieron un entretenido duelo en la pista, quedando el holandés por delante del monegasco.

Esta posición de Leclerc fue ratificada por los comisarios deportivos y técnicos, quienes determinaron, sin embargo, aplicarle una multa de 50.000 euros a la escudería italiana tras constatar que la cantidad de litros de combustible en el auto no era el reglamentario.

Cuarto finalizó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), luego de haber partido desde el último lugar; posteriormente arribó quinto el alemán Sebastian Vettel, superando con su Ferrari al Red Bull del tailandés Alex Albon, siendo los seis pilotos que completaron las 55 vueltas de la última carrera del año.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el británico Lando Norris (McLaren), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el español Carlos Sainz (McLaren), vieron la bandera a cuadros en lugares puntuables, a una vuelta del ganador Hamilton.



LOS NUMEROS

Seguidamente proporcionamos los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi y las principales ubicaciones en los Campeonatos de Pilotos y de Constructores de la temporada 2019 de Fórmula 1, que finalizó ayer en el imponente circuito de Yas Marina.

GP de Abu Dhabi: 1º Lewis Hamilton (Mercedes), en 1h34m05s715; 2º Max Verstappen (Red Bull) a 16s772; 3º Charles Leclerc (Ferrari) a 43s435; 4º Valtteri Bottas (Mercedes) a 44s379; 5º Sebastian Vettel (Ferrari) a 1m04s357; 6º Alexander Albon (Red Bull) a 1m09s205; 7º Sergio Pérez (Racing Point) a 1 vuelta; 8º Lando Norris (McLaren) a 1 vuelta; 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso) a 1 vuelta y 10º Carlos Sainz (McLaren) a 1 vuelta.

Campeonato de Pilotos: Lewis Hamilton (Gran Bretaña) 412 puntos; Valtteri Bottas (Finlandia) 326; Max Verstappen (Holanda) 278; Charles Lecler (Mónaco) 262; Sebastian Vettel (Alemania) 240; Carlos Sainz (España) 96; Pierre Gasly (Francia) 93; Alexander Albon (Tailandia) 92; Daniel Ricciardo (Australia) 62; Sergio Pérez (México) y Lando Norris (Gran Bretaña) 49; Kimi Räikkönen (Finlandia) 43; Nico Hülkenberg (Alemania) 38; Daniil Kvyat (Rusia) 37 y Kevin Magnussen (Dinamarca) 20.

Campeonato de Constructores: Mercedes 738 puntos; Ferrari 504; Red Bull 417; McLaren 145; Renault 91; Scuderia Toro Rosso 85; Racing Point