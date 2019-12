Empató Boca y ganó River Deportes 01 de diciembre de 2019 Redacción Por El 'Xeneize' igualó 1 a 1 con Argentinos, con quien comparte la punta. El 'Millo' le ganó un partidazo a Newell's

FOTO WEB FESTEJO. / Grito de gol para River, que le ganó a Newells en Rosario.

Boca y Argentinos, punteros de la Superliga, quedaron a mano anoche en la Bombonera, donde empataron 1 a 1 en un peleado partido correspondiente a la decimoquinta fecha del certamen, por lo que todo sigue igual en la cima.

Ramón "Wanchope" Ábila, de cabeza a los 29 minutos del primer tiempo aprovechando un error del arquero Lucas Chaves, abrió la cuenta para el elenco boquense.

En tanto, el uruguayo Santiago Silva, con una gran definición, tras ser habilitado de taco por Damián Batallini, lo empató para el "Bicho", a los 8 del segundo tiempo.

Cuando el partido se terminaba, el árbitro Andrés Merlos expulsó en el local al colombiano Sebastián Villa por insultar a Eduardo Lucero, uno de los jueces asistentes.

Con este resultado, ambos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, tres más que el escolta Racing.

El encuentro se disputó en medio de una jornada caliente, signada por la contienda política interna de Boca y la presencia en la cancha después de cinco años de Juan Román Riquelme, ídolo del club y candidato a vicepresidente segundo en la lista opositora de Jorge Amor Ameal.

En Rosario, River Plate se impuso a Newell´s Old Boys por 3 a 2, al cabo de un muy entretenido encuentro disputado esta noche en el Parque Independencia. El local se colocó en ventaja a través de sendas conquistas de Cristian Lema y Luis Leal, a los 31 y 36 minutos de la etapa inicial, en tanto que Ignacio Fernández, a los 38 del mismo período, descontó para el "Millonario". Ya en el complemento, el conjunto de Gallardo revirtió el resultado a través de las conquistas de Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco, a los 19 y 26 minutos respectivamente.

En medio de un desarrollo cambiante, River tuvo la fuerza anímica y futbolística suficiente como para dar vuelta un encuentro que desde el vamos se le hizo cuesta arriba.

Por otro lado, Estudiantes y Atlético Tucumán igualaron 1 a 1. A. González, a los 15 del complemento marcó para el 'Pincha', y M. Ortíz, a los 29m del ST lo igualo para la visita.



Juegan hoy: 17.10 San Lorenzo vs Patronato, 19.40 Vélez vs Colón, 19.40 Godoy Cruz vs Talleres, 21.45 Aldosivi vs Independiente, 21.45 Central Córdoba vs Rosario Central.



Vélez - Colón



Estadio: José Amalfitani (Vélez). Árbitro: Ariel Penel. Hora de inicio: 19.40 - TV: TNT Sports.



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Fernando Gago, Lucas Robertone o Pablo Galdames, Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez; Leandro Fernández y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera, Franco Quiroz; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Brian Farioli; Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.