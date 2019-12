Los de ayer Deportes 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Belgrano de Córdoba igualó por novena vez en la temporada, esta vez 0-0 como visitante frente a Estudiantes de Buenos Aires, que no pudo acercarse a la cima en la zona A de la Primera Nacional, que continúa su decimoquinta fecha.

Ricardo Caruso Lombardi, DT del elenco cordobés, sumó dos puntos en sus dos primeros encuentros al frente del equipo, ante un "Pincha" que no levanta cabeza tras su tremendo arranque.

Luego de una convulsionada semana que incluyó la renuncia de su presidente Claudio Salama, All Boys logró aire en su lucha por la permanencia al superar 2-0 como local a Deportivo Riestra por la Zona B. Los goles de la victoria fueron anotados por Adrián Martínez y Facundo Parra, de penal. El 'Albo' terminó con nueve al sufrir las expulsiones de Facundo Cardozo y el uruguayo Sebastián Martínez.



Hoy: Zona A: 17 hs. Morón - Estudiantes (RC), 17 hs. (TV) Barracas - Chicago, 19 hs. Agropecuario - Brown (PM). Zona B: 18 hs. Instituto - Almagro, 19.10 hs. (TV) Def. de Belgrano - Tigre.