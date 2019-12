Un crítico análisis del expresidente Duhalde Nacionales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por "NO ALCANZA CON EL JUSTICIALISMO UNIDO"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El expresidente Eduardo Duhalde consideró que la situación del país "tiene un dramatismo mucho peor que en 2002" y tras señalar que deben evitarse las "peleas" en el gobierno entrante, aclaró que "no alcanza con el justicialismo unido".

"En la gobernanza moderna tienen que gobernar todos. Es tan vieja la idea que se puede gobernar desde un partido político que no resiste análisis", sostuvo Duhalde luego del encuentro que mantuvo días atrás con el presidente electo, Alberto Fernández.

Según el ex mandatario, Fernández le dijo que "no es cierto lo que dicen los medios" sobre supuestas imposiciones de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, y al respecto agregó: "Se dicen muchas cosas y hay que pensar que si en el futuro gobierno empiezan las peleas estamos en el horno y no salimos más".

"No alcanza con el justicialismo unido. La situación tiene un dramatismo mucho peor que en el 2002. Hay que afrontarlo juntos, todos somos responsables de lo que ha pasado. Todos tenemos la culpa y de un país maravilloso estamos haciendo un basural", concluyó quien también fue gobernador bonaerense.