“Muchos alumnos graduados consiguen trabajo rápidamente”, dijo Ignacio López Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por El Director Ejecutivo del ITEC destacó que en los últimos 2 años se han graduado 170 alumnos, un gran logro para la institución que prepara gente para el mundo laboral, y señaló también que la mayoría están trabajando en actividades afines a lo que han estudiado. Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2020.

FOTOS ITEC RAFAELA OBJETIVO CUMPLIDO. El Director Ejecutivo del ITEC Rafaela junto a alumnos egresados durante este año. EN EXPANSION. El edificio del ITEC Rafaela tiene su sede en J. D. Perón 2100, en el PAER.

El ITEC Rafaela (Instituto Tecnológico) tiene como misión ser el Instituto referente en aplicaciones tecnológicas para la formación de profesionales que se inserten en el ámbito laboral de la región. Tiene como visión el dominio de la tecnología como valor agregado a la formación y sus pilares son capacitar y ofrecer herramientas básicas para instruir a los Mandos Medios y Ejecutores de Empresas de la Región. Generar cursos específicos y escuelas de oficio para ofrecer mano de obra especializada; detectando las necesidades y capacidades para desarrollarlas.

El ITEC Rafaela inició sus actividades en el año 2005 en la sede de calle Colón 142 y en 2006 se trasladó a un nuevo edificio, ubicado en el PAER (Parque de Actividades Económicas de Rafaela, Departamento Castellanos), más precisamente, en Avenida Juan D. Perón 2100, entre las calles López Caula y 500 Millas. Actualmente, la institución cuenta con 200 alumnos aproximadamente, 50 personas que integran el personal de planta permanente: director, secretaria, profesores y personal de maestranza. La composición de la población docente y estudiantil, no es exclusiva de la ciudad de Rafaela, también la integran personas de localidades del mismo departamento y de otros como: San Cristóbal, San Justo, Las Colonias, San Martín, Vera, General Obligado, San Javier, Garay, San Jerónimo y de la provincia de Santiago del Estero.

Para brindar mayores precisiones acerca de las carreras y la apertura de inscripciones para el 2020, Ignacio López, Licenciado y Director Ejecutivo del ITEC desde septiembre de 2017, visitó nuestra redacción y nos comentó que “lo que nos interesa dar a conocer en este período de más de dos años hemos tenido aproximadamente 170 graduados, que es para resaltar y destacar. Es una gran noticia para el ITEC que es una institución que prepara gente para el mundo laboral. La mayoría de estos graduados ya están insertos en el mercado laboral y están trabajando en actividades afines a lo que han estudiado”. Con respecto a las carreras, admitió que “son todas tecnicaturas universitarias donde se destacan la tecnicatura en mantenimiento industrial, en administración, en higiene y seguridad y aunque todavía no hay graduados, están las tecnicaturas en molde, matrices y dispositivos y mecatronica, que se inició este año y se está terminando de cursas en estos días. Esta tecnicatura, a diferencia de las otras, se dicta a través de un convenio con la UNRaf y la Escuela Técnica N° 460, la otras tienen un convenio con un UTN y los títulos tienen validez nacional”. Y sobre lo que espera para el próximo año, “Nacho” sostuvo que “anualmente tenemos una matrícula de más de 100 ingresantes, y contando la mecatronica podemos hablar de unos 125 ingresantes por año. Y las expectativas para el 2020, donde ya están abiertas las inscripciones, es alcanzar ese número y porqué no superarlo. Hay un muy buen porcentaje de egresados porque hubo un trabajo muy fuerte, muy a conciencia y muy organizado desde el curso de ingreso de los alumnos con un acompañamiento pedagógico, reforzando las técnicas de estudio y las de aprendizaje que ha dado muy buenos resultados. Y después también hemos hecho un acompañamiento desde los docentes y coordinadores. Hay un equipo de 50 personas de excelente nivel y que están a la altura de las demás universidades de Rafaela. Ese acompañamiento y ese desarrollo de los programas de estudio hacen que tengamos estos altos resultados. El alumno no se queda eternamente en la institución, sino que se lo ayuda a cursar, a regularizar y a rendir para que se pueda graduar en el período que corresponde, ya que se tratan de tecnicaturas que van de 2 a 3 años. Así, los chicos están teniendo éxitos en el cursado y al momento de regularizar y rendir materias. Entonces no permanecen tanto tiempo en la institución, y más porque está la motivación de que si te graduas, ya podés empezara a trabajar. Más del 50% de los estudiantes ya tienen trabajo, o sea, a través de pasantías o de otras oportunidades van insertándose en el mercado laboral. Recibirse pronto para empezar a trabajar los motiva y mucho”. Y luego, el joven director agregó que “el rango de edad de los graduados es amplio, ya que hay muchos chicos que terminan 5º año y se anotan y también son muchos los estudiantes de una edad promedio entre 25 y 30 años los que cursan. Aproximadamente, un 25% de alumnos que concurren son de la zona y el género también es parejo”. También, López acotó que “es mucha la gente interesada en trabajar en ITEC. Cuando van surgiendo necesidades y cuando llamamos a concurso o a que los profesores se ofrezcan para dar clases en alguna cátedra específica, se publica la búsqueda y llegan muchísimos curriculum. El ITEC es una institución organizada, seria, donde los objetivos se cumplen y los resultados están a la vista, por eso queremos ir mejorando continuamente”. En relación a las carreras, López sostuvo que “hay 2 tecnicaturas fuertes que son higiene y seguridad y administración, que son las que tienen mayor cantidad de alumnos, mientras que molde y matrices es la de menor cantidad, porque es una tecnicatura nueva y específica, mientras que las otras son más genéricas. La matricula total hoy es de más de 220 alumnos, ya que van quedado de años anteriores. Las inscripciones están abiertas hasta febrero, donde se inicia el curso de ingreso, algo que es muy sencillo y no es eliminatorio pero sí obligatorio, o sea que el alumno tiene varias instancias para aprobar”. Por último, sobre el cierre de este 2019, López contó que “este mes ya hubo una graduación que se hace en conjunto con UTN, donde hemos entregado títulos a más de 40 alumnos. Es un acto formal donde se da un título simbólicoa la espera de que llegue el título oficial. Es el segundo acto que se da bajo esta conducción, donde en el primer año se entregaron 17 títulos, así que el próximo año esperemos superar los 40”.