Santilli adelantó que sumarán pero sin "crecer en estructura"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, subrayó que en la Ciudad sumarán a funcionarios salientes de la Nación y la Provincia que sientan que "sirven para seguir trabajando", pero advirtió que no apunta a "crecer en estructura".

"En Nación y en la Provincia hay gente de gran calidad que sirven para los cuatro años que vienen. Incorporaremos y sumaremos a nuestro equipo personas que hicieron un buen trabajo ahí. Iremos eligiendo algunos hombres y mujeres que sintamos que nos sirven para seguir trabajando", sostuvo el dirigente del PRO.

Santilli aclaró que eso no significa que el Gobierno de la Ciudad va a funcionar como una suerte de cuartel para recibir a los funcionarios de Cambiemos: "No queremos crecer en estructura, en burocracia".

Respecto al futuro de Juntos por el Cambio, consideró que el "principal desafío" de la alianza es "trabajar juntos y sostener el espacio", ante lo cual remarcó que debe haber "unidad en la diversidad".

"Dentro de un tiempo vamos a tener que empezar a mirar qué sigue después de 2023, pero para eso falta. Cuatro años en la Argentina es ciencia ficción, es mucho. Lo que tenemos que hacer es igualar la gestión que hicimos y corregir lo que tengamos que corregir. Armamos un equipo para eso. Después de 2021 pensaremos", señaló.

"Gobernar significa ponerse de acuerdo con el Gobierno nacional y el de la Provincia, pero también conservar nuestro espacio político, porque dentro de dos años hay elecciones y dentro de cuatro otras. Tenemos que lograr ponernos de acuerdo y poder trabajar", concluyó.