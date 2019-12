Garavano se refirió a exfuncionarios presos Nacionales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por ¿UNA PRESION AL PODER JUDICIAL?

FOTO ARCHIVO GARAVANO. Habló de los dichos de Fernández.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró que las declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, sobre los exfuncionarios del kirchnerismo que están detenidos "pueden leerse como una presión a los jueces".

Garavano cuestionó que Fernández dijera recientemente que los exfuncionarios presos "están mal detenidos en la mayoría de los casos" y consideró que el presidente electo "tiene derecho a opinar, pero los que deciden son los jueces".

"Esto puede leerse como una presión al Poder Judicial", agregó el ministro, quien evaluó que "pareciera que hay un intento por justificar delitos de corrupción" y advirtió: "La gente votó al Frente de Todos por la difícil situación económica, no por la vuelta de la impunidad".

El titular del Ministerio de Justicia remarcó que "algunos de los exfuncionarios ya tienen una condena dictada".

Al respecto, Garavano indicó que "uno podrá criticar o no a la Justicia, pero la Justicia ya los declaró culpables" y subrayó que "este tipo de generalizaciones no son buenas".

"Si toda persona que comete un delito porque tuvo algún tipo de militancia política es un perseguido político, volvemos a los esquemas de impunidad que lamentablemente nuestro país ya tuvo y la gente no quiere", aseguró el ministro.