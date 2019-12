La Garra arrancó perdiendo Deportes 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO OLE NO ALCANZO./ El seleccionado de handball tuvo un buen partido.

La Garra no comenzó de la mejor manera el Mundial de Japón, y ahora quedó muy complicada para conseguir el objetivo que se había trazado, de pasar la primera ronda por primera vez en este tipo de competencia. Fue derrota 24-20 ante las locales en el debut. El lunes, a las 3, toca con Rusia, potencia europea.

En el inicio de su 10ª participación en un Mundial, que tiene a Kumamoto como sede, Argentina bajó la diferencia con respecto al último enfrentamiento ante Japón (derrota 27-18 en el torneo internacional disputado hace dos meses en Noruega) pero no pudo quedarse con el triunfo ante un conjunto asiático que se mostró superior, principalmente en el aspecto ofensivo.

En los otros resultados del Grupo D, el próximo rival de la Selección que será Rusia venció a China por 26-11, mientras que Suecia a la República Democrática del Congo, por 26-16.

A segunda ronda pasan tres por cada grupo, lo cual significa que Argentina debería ganarle a Rusia o Suecia (descontando posibles triunfos ante China y el Congo) para avanzar, algo que no está en los pronósticos.