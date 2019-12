El gran comienzo de Acuña con Gimnasia Deportes 01 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

El arranque de la temporada de la Liga Nacional ha sido inmejorable para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tiene al rafaelino Roberto Acuña como uno de sus puntos más altos en cuanto al juego y rendimiento. El pívot olímpico en Río 2016 viene mostrando números trascendentes en los seis triunfos del equipo patagónico, que se mantiene invicto y único líder de la competencia. San Lorenzo está segundo, con cinco victorias y una derrota.

El equipo de la ciudad chubutense tendrá este domingo un examen de riesgo en La Banda ante Olímpico, desde las 22.

La marca más alta hasta el momento fue en el triunfo de visitante en Formosa con La Unión, donde Acuña aportó 24 puntos y 8 rebotes. A diferencia del año pasado en Quimsa, el interno dispone de mucho más tiempo que le brinda el entrenador Martín Villagrán sobre el rectángulo, jugando entre 30 y 35 minutos en cada presentación.

Estas fueron sus producciones en los partidos jugados hasta el momento: Regatas 89 – Gimnasia 92 (12 puntos y 6 rebotes); San Martín 95 – Gimnasia 100 (19 puntos y 7 rebotes); La Unión 92 – Gimnasia 94 (24 puntos y 8 rebotes); Gimnasia 99 – Boca 87 (15 puntos y 9 rebotes); Gimnasia 84 – Comunicaciones 75 (16 puntos y 7 rebotes); Gimnasia 100 - Weber Bahía 89 (7 puntos y 1 rebote).

"Era un desafío para mí, porque es la primera vez que soy titular. Siempre me tocó venir de atrás. En la temporada pasada terminé jugando de titular, pero este es un desafío. Me gustan los desafíos y que Martín (Villagrán) confíe en mí, así que tengo que demostrar que puedo estar a la altura y también tenerlo a Diego (Romero) atrás, que siempre te da ese consejo de experiencia y ayuda un montón. Después mis compañeros que me dan la tranquilidad y la confianza, es algo muy bueno", puntualizó el Toro en la semana al diario "El Patagónico" de Comodoro Rivadavia.