Se llevó a cabo el acto de colación del CFP Nº 5 "María Eva Duarte de Perón"

En el Cine Teatro Belgrano con una sala colmada ocupada por los familiares y amigo de los 600 graduados de los cursos del CFP Nº 5 "María Eva Duarte de Perón", se realizó el acto de colación de cursos de esta institución que está cumpliendo 20 años de vida.

Participaron del encuentro el director del Centro de Formación Profesional, Gabriel Ruggia, la secretaria de Educación, Prof. Mariana Andereggen y la secretaria de Desarrollo Social, Dra Brenda Vimo. También estuvieron presentes la coordinadora Provincial de formación profesional Prof. Viviana Córdoba, el Supervisor Prof. Juan Carlos Pastore y el coord. Del nodo Fernando Muriel.

El rol de este Centro es fundamental en cuanto a la formación de muchas personas que buscan una rápida inserción laboral en un mercado de trabajo cada vez más deprimido.

Para el director de esta institución no fue un acto de colación más ya que en enero de 2020, Gabriel Ruggia se acogerá a los beneficios de la jubilación, aunque igualmente seguirá colaborando desde otro lugar con este lugar que representa parte de su vida.

“Es un momento muy especial para mí porque además de ser mi último acto, el Centro está cumpliendo 20 años en la comunidad de Rafaela. En el 99 me concedieron la posibilidad organizar esta institución, y cuando comenzamos apenas teníamos 10 cursos y hoy contamos con 35 cursos y 535 egresados por año, por eso estoy muy feliz y seguramente seguiré acompañando. Esto no es sencillo, fueron muchos años de trabajo y transformaciones”, expresó un emocionado Ruggia.

Además en el acto se destacó y valoró especialmente el rol de la familia en este trayecto, donde desde el Centro siempre se impulsa a que nada se logra sin ese apoyo tan significativo que es el de los afectos.

Ruggia señaló que “lo lindo de todo esto es que cada uno de los egresados viene con sus familiares, con su esposa, esposo, con sus hijos y eso a nosotros realmente nos agrada porque son ellos los que acompañan en todo este proceso. La mayoría de nuestros cursos son todos a la noche, a partir de las 19 y hasta las 23 horas, y alguien en casa queda y está haciendo ese aguante para que estas personas puedan estudiar y perfeccionarse; entonces también es una fiesta para ellos”, expresó.

Cabe destacar que todos los diseños curriculares del CFP N°5 están pensados para que la persona que ingrese a la institución pueda realmente en poco tiempo captar los conocimientos y competencias necesarias para ponerse a trabajar, ya que los cursos que se ofrecen son anuales y cuatrimestrales.

“Nosotros somos un termómetro del país y nos damos cuenta que cuando la situación se complica económicamente y el trabajo empieza a faltar la gente busca en nuestro Centro este tipo de salidas para poder generar otra cosa. Nosotros estamos preparados para cuando esto ocurre, como el 2001, donde nosotros éramos una institución nueva, y desde ese momento pusimos en práctica esa agilidad de dar respuestas en momentos críticos”, manifestó Gabriel Ruggia.



LAS PROPUESTAS PARA 2020



El CFP N°5 "María Eva Duarte de Perón", tiene muchísimos cursos planificados para el próximo año. Los mismos son los cursos anuales estás son las ofertas: Metalmecánica (Tornero); Artesanal (Reparador de Calzado); Administración (Operador en Informática para la Administración y la Gestión); Imagen Personal (Auxiliar en Peluquería); Electromecánica (Programador de Controladores Lógicos para la Automatización, Bobinador de Motores Monofásicos y Trifásicos); Gastronomía (Ayudante de Cocina, Pastelero y Panadero); Construcción (Instalador Electricista de Planta, Electricista en Inmuebles, Montador Electricista Domiciliario, Gasista Domiciliario); Publicidad (Imagen Comunicación (Comunicación digital y Diseño de Página Web); Higiene y Seguridad (Formación en Higiene y Seguridad en el Trabajo).

A su vez también se ofrecen cursos cuatrimestrales: Metalmecánica (Soldador Básico, Capacitación Laboral en Herrería con Orientación en Soldadura por Arco con Electrodo Revestido); Madera y Mueble (Capacitación Laboral en Carpintería de Madera con Orientación en Muebles, Auxiliar Carpintero); Administración y Gestión (Capacitación laboral en Informática Orientada a Tareas Administrativas, Capacitación laboral en Informática Orientada a Tareas Administrativas y Contables -Turno Tarde-, Capacitación laboral en Informática Orientada a Tareas Administrativas y Contables -Turno Noche-);Electromecánica (Capacitación Laboral en Reparación de Electrodomésticos); Imagen Personal (Capacitación Laboral en Colorimetría , Capacitación Laboral en Peluquería para Caballeros y Niños); Gastronomía (Capacitación laboral en cocina: Elaboración de Bocaditos Salados y Dulces para Eventos, Capacitación Laboral en Cocina orientación en Chocolatería Artesanal, Capacitación Laboral en Cocina orientación en Masas y Pastas, Capacitación Laboral en Elaboración de Dulces Artesanales); Publicidad Imagen Comunicación (Capacitación Laboral Orientada a Diseño Gráfico, Desarrollo de Proyectos Digitales y Multimedia); Construcción (Capacitación Laboral en Montaje de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias).