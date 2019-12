La vigencia de Eleodoro Villada Bustamante Información General 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...





Por Raúl Vigini



Este texto se publicó en el Suplemento Cultural "La Palabra" en la misma edición donde se incluyó la entrevista que le hicimos a Eleodoro Villada Bustamante hace una década. Momento en el que nació nuestra perdurable amistad.



Viernes 19 de Setiembre de 2008

Editorial de La Palabra





Las frases



Alguna vez escribimos acerca de las formas de construir frases que se convierten en referentes de situaciones no siempre felices cuando debieran ser contenedoras de los intereses de la mayoría de los mortales y no de algunos sectores aunque sean importantes. Hoy podemos disfrutar de la entrevista con un músico que desde el bajo perfil y la consecuencia de su interés por asumir lo profesional con un trabajo íntegro, puede demostrar desde sus espacios de pertenencia que el logro es posible cuando los principios son irrenunciables. Marcado por una niñez diferente a la de todos, conociendo a sus maestros de la vida que lo marcaron a fuego hasta nuestros días. Y fundamentalmente, porque le importó recuperar de ellos las frases significativas que perduran por lo sabias. Tanto su padre como Alfredo Zitarrosa le fueron entregando esos pensamientos que no pueden dejarse en el olvido sino tenerlos presentes para los diferentes momentos que nos toca en suerte. Los que bregan por la calidad de los hechos, los que persisten en que si todo se hiciera bien a partir de la primera vez..., quienes se identifican con el buen modo desde el origen, los que piensan distinto y se mantienen en pie de lucha. Hay frases hechas que nos conviene incorporar, que nos sirven para ser mejores, que nos ayudan a conseguir la dignidad, que suman, que esclarecen ideas, que nos indican el camino. No siempre será el más fácil, pero seguramente el que nos asegure honradez en el proceder.





Pensamientos Vivos

de Don Alfredo Zitarrosa:

"Cantar como se debe, es algo más que cantar como se puede o como conviene cantar."

"Crear no siempre es creer, cuando ambas cosas se juntan, recién saltan las lágrimas."

"Aunque uno cante de smoking, tiene que ser de a caballo."

"Hay que estar seguro del sí, del no y del tal vez. Es la única forma de ser hombre entre los hombres."



de Don Reynaldo Villada:

"Cuando canta el que no sabe, desafina hasta el que escucha."