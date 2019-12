Acompañando la actividad de las bibliotecas populares Información General 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SCS// FACHADA./ La biblioteca popular de Humboldt.

El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia acompaña desde 2007, el trabajo de las más de 300 bibliotecas populares ubicadas en el territorio santafesino, mediante la entrega de subsidios, asistencia técnica, bienes culturales y propuestas performáticas.

Hasta 2008, la provincia no cumplía con la Ley 10.532, sancionada y reglamentada en la década del 90. Esta norma exige que el 20% del fondo de asistencia cultural (dineros provenientes de la Lotería de Santa Fe) deben distribuirse entre las bibliotecas populares. A partir de ese año, 123 bibliotecas de la provincia que cumplían con todas las formalidades exigidas por el Estado, comenzaron a percibir el subsidio correspondiente.

La ministra de Innovación y Cultura de la provincia, María de los Ángeles González, destacó que “las bibliotecas populares son la red cultural más sólida y democrática que tiene la provincia; un lugar de convivencia y encuentro únicos donde se sostienen la palabra, el conocimiento, los relatos y la poesía”.

“La red de bibliotecas populares es el tesoro de una gestión cultural. En este lugar están las propuestas clave para armar un plan cultural: ciudadanía, solidaridad, conocimiento, educación, juego, investigación y protección del patrimonio. Es un lugar de encuentro, territorio de aprendizaje y escuela de democracia”, explicó la ministra.

Por su parte, el subdirector provincial de Bibliotecas Populares, Norberto Coppes, consideró que “la Ley 10.532 estuvo muy bien pensada porque se actualiza automáticamente y no sufre el impacto inflacionario. En 2008, cada biblioteca percibió $ 7000 y en 2019, $ 75.000. Este subsidio puede destinarse a gastos generales como compra de libros o refacciones edilicias y hasta un 50% del monto total, al pago de un bibliotecario”.

Otro desafío fue ayudar a las bibliotecas populares santafesinas a cumplir con las formalidades que las habilitarían a recibir el subsidio. Este trabajo, que llevó más de una década, tuvo sus frutos: en 2019, 225 bibliotecas populares recibieron el apoyo económico de un universo que supera las 300, muchas de las cuales nacieron a partir de 2007.



DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES

Desde 2007, otro de los objetivos del Ministerio de Innovación y Cultura fue que todas las bibliotecas reciban los libros y producciones audiovisuales editadas por Espacio Santafesino y producidas por Señal Santa Fe. En ese marco, el libro de Paucke, la antología de poesía moderna de Santa Fe y los relatos clásicos de narradores santafesinos, por citar solo algunos de los 30 títulos editados, fueron entregados a bibliotecas populares.

Asimismo, en los últimos 12 años, se les hizo llegar libros publicados por otros ministerios y, en este último tiempo, una caja con 20 títulos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), producto de un acuerdo entre la provincia y la editorial de la casa de altos estudios.

A la llegada de estos valiosos materiales culturales se sumaron las visitas del bibliomóvil, del cinemóvil y de las experiencias sensoriales y teatrales que propuso el Ministerio de Innovación y Cultura en muchas de las bibliotecas populares para visibilizarlas y llevar los libros y la palabra a las plazas y espacios públicos.



LA MIRADA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES

Viviana Chiavassa, integrante de la comisión directiva “Beck herzog” de Humboldt, manifestó que “desde la creación del Ministerio de Innovación y Cultura, el vínculo con las bibliotecas fue constante, ameno y fluido. Nunca antes habíamos recibido material de esta calidad, editado por la provincia. Estos libros fueron muy utilizados por las docentes y los alumnos de las escuelas primarias de nuestras localidades”.

Por su parte, Mariquita Perrota, presidenta de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Padre Jorge Capello” de Villa Ocampo, afirmó que “estamos muy agradecidos por el acompañamiento que nos brindó el Ministerio de Innovación y Cultura a lo largo de estos años. Recibimos con mucho cariño y entusiasmo el bibliomóvil, el cinemóvil, los libros de Espacio Santafesino y todos los espectáculos que permitieron darle visibilidad a nuestra institución. También fue muy importante el stand de la provincia en nuestra Feria del Libro”.

Finalmente, Claudia Pretto, bibliotecaria y colaboradora de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Pablo Pizzurno” de Carcarañá, remarco que “en estos años, no solo fuimos testigos del cumplimiento de la Ley que nos ampara, sino que también nos sentimos contenidos por un interlocutor que conoce muy bien las necesidades y problemáticas de nuestras instituciones. Recibir los libros de Espacio Santafesino jerarquiza el fondo bibliográfico de todas las bibliotecas y nos permite colaborar en la difusión de los creadores santafesinos”.