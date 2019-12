El problema de las deudas Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Federico Angelini dialogó también del presente de nuestra provincia. La salida de Lifschitz, la llegada de Perotti y esa deuda que la nación mantiene con los santafesinos, que tanto enojó esbozó en el Socialismo: "lo mismo que dije en el 2017 lo digo ahora: la deuda existe y tiene que pagarla el gobierno nacional. Es una deuda que irresponsablemente generó el kirchnerismo, durante más de 10 años, y no se puede pagar en las condiciones que quería imponer el gobierno de Santa Fe, pero que sí se debe pagar. Ojalá se puedan poner de acuerdo en una forma de pago para que de una vez por todas ese dinero, que no es ni de Macri, de Perotti, ni de Lifschitz, sino de todos los santafesino. Y que vuelva a la provincia", comenzó diciendo al respecto el futuro diputado nacional y añadió que "todavía no se pusieron de acuerdo donde se va a hacer el traspaso de mando entre Perotti y Lifschitz y eso realmente ataca la calidad institucional que siempre los santafesinos tuvimos. Si hay algo en lo que los santafesinos nos diferenciábamos del resto del país, es que teníamos calidad institucional, y esto le hace un daño enorme a Santa Fe. Y tanto Lifschitz como Perotti se equivocan si piensan que esto es una puja para ver quién tiene más poder. Acá los santafesinos estamos siendo muy afectados. Y lo mismo pasa con le presupuesto. Yo como legislador tengo la obligación de analizar el presupuesto, no hacer un análisis políticos de quién lo tiene que mandar o no. Por el momento lo que hicieron Lifschitz y Perotti con el presupuesto fue un papelón, y si ese va a ser el tipo de debate que vamos a tener durante los próximos 4 años es muy lamentable y no nos vamos a subir a ese debate. Vamos a ir por otro lado, donde los santafesinos están preocupados", repasó.

Ya a modo de cierre, dijo que "a mi el lugar que tengo me lo dio más de la mitad de los santafesinos. Un 43,5% de las personas nos eligieron, con 940 votos en toda la provincia y pocos dirigentes políticos tienen ese caudal electoral. Y eso a mí me pone en un lugar de enorme responsabilidad, de mucho trabajo, de estar muy atento y de que cada palabra que digo o acción que hago, tener un correlato con esa exigencia de más del 40% de los santafesinos que nos votó. Yo soy el diputado nacional de todos los santafesinos, pero no puedo decepcionar o fallarles a esa gente que confió en nosotros a pesar de las dificultades. Entonces, cada acción que yo haga no va a ser pensada en mi futuro político, en qué me conviene a mí, sino en función de lo que espera ese porcentaje de la provincia que nos acompañó el 27 de octubre", finalizó Angelini.