Una carrera, dos continentes, dos títulos de grado Sociales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Se realizó en Alemania el acto de colación de los primeros Ingenieros Industriales de doble titulación, en el marco del convenio celebrado entre la UNL y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe.

FOTO PRENSA UNL// GRADUADOS./ Los primeros Ingenieros Industriales de doble titulación.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe (HsKA), ofrecen desde el año 2017 el programa de doble titulación "Ingeniería Industrial” y ”Wirtschaftsingenieurwesen” (Ingeniería Industrial, en alemán), respectivamente.

En el marco de este convenio, el sábado 16 de noviembre se realizó en Alemania el acto de colación de los primeros cinco Ingenieros Industriales de doble titulación: los argentinos Roberto Barragán y Federico Carrara, y los alemanes Philipp Waigel, Daniel Friedsam y Benjamin Schwegler.

Durante el acto protocolar estuvieron presentes: la Prof. Dr. Angelika Altmann-Dieses, vicerrectora de Estudios, Docencia y Asuntos Internacionales de la HsKA, la Cónsul General de la República Argentina Miriam Chaves y el Cónsul General Adjunto Esteban Andrés Morelli. Por su parte, el decano de la FIQ, Adrián Bonivardi, estuvo presente de manera remota con un cálido saludo a los flamantes egresados.

“Ahora, tres años después, estamos muy orgullosos de contar con 5 estudiantes que han terminado con éxito ambos programas después de pasar tres semestres en el país anfitrión. Esto indica cuán exitoso es este programa, no solo para los estudiantes que tuvieron la visión de participar, sino también para ambas instituciones.”

“Queremos agradecer especialmente al Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA DAHZ) y al proyecto I.DEAR por financiar los intercambios de estudiantes. Adicionalmente, estamos agradecidos por la oportunidad ofrecida a nuestros estudiantes y el apoyo que han recibido durante su estadía en Karlsruhe. Como así también, estamos muy contentos de recibir a los estudiantes alemanes en nuestra Facultad de Ingeniería Química en Santa Fe.”



Orígenes del acuerdo de doble titulación



Este programa se inició en Santa Fe durante el segundo semestre de 2017 y permite a los estudiantes adquirir dos títulos reconocidos internacionalmente: " Wirtschaftsingenieur " de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe e “Ingeniero Industrial” de la FIQ, UNL. El programa de doble titulación proporciona a los estudiantes tres semestres en el extranjero (un semestre de práctica industrial y dos semestres de cursado) en cada país anfitrión.

Los primeros contactos entre ambas universidades se remontan al año 2012, cuando se acordó un intercambio mutuo de estudiantes. En 2014, se realizaron dos escuelas de verano patrocinadas por DAAD, una en Karlsruhe y otra en Santa Fe. Otro hito en la cooperación transatlántica entre las dos universidades se concretó a principios de 2017 con el establecimiento del programa conjunto de doble titulación, con gran popularidad entre los estudiantes.

A través del apoyo financiero del programa I.DEAR del Centro Universitario Alemán-Argentino CUAA-DAHZ, se han otorgado casi 20 becas hasta el momento, lo que permitió a los estudiantes financiar su estadía en el extranjero.

"Estamos muy orgullosos de ser una de las primeras universidades alemanas en poder ofrecer un programa de doble titulación en ingeniería básica, es decir, ingeniería, en cooperación con una de las universidades más prestigiosas de Argentina", sostuvo Angelika Altmann-Dieses y añadió: "La participación en un programa de doble titulación con una universidad extranjera 'en el otro extremo del mundo' es para aquellos estudiantes dispuestos a abandonar su zona de confort, para ampliar sus horizontes personales y académicos y desarrollar y mejorar sus habilidades lingüísticas y habilidades interculturales".



Carreras FIQ de doble titulación



La UNL ha firmado convenios de doble título con instituciones de Alemania, Brasil, Francia e Italia. A través de estos acuerdos la Universidad posibilita la materialización de la movilidad estudiantil y docente (entrante y saliente) así como la posterior obtención del doble diploma. Asimismo, amplía sus relaciones de cooperación cultural, científica, técnica y de formación.

Actualmente, la FIQ cuenta con tres convenios de doble título para carreras de grado. y uno de posgrado. Los tres primeros refieren a los convenios realizados con la École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech) que permite obtener el título de Ingeniero de la Chimie ParisTech y de Ingeniero Químico de la FIQ-UNL, con la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers , Paris Tech (Francia), que le permite obtener a los estudiantes el título de Ingeniero Industrial (FIQ-UNL) e Ingeniero de Arts et Métiers y por último con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe que permite obtener el título de “Wirtschaftsingenieur” de la HsKA y de Ingeniero Industrial de la FIQ-UNL.