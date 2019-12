Unión juega en Formosa Deportes 01 de diciembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Se acerca el final de la primera parte del Federal A y para todos los equipos es importante sumar en cada presentación. Unión de Sunchales visitará este domingo a San Martín de Formosa, en un partido que se disputará desde las 17, correspondiente a la 14° fecha de la Zona A y que tendrá el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.

Los dos equipos comparten la octava posición en el grupo con 15 puntos. El Bicho Verde, que viene de igualar sin goles con Sarmiento de Resistencia, no conoce la victoria desde la novena fecha cuando venció por 3 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Por contrapartida, el elenco formoseño viene en franca levantada desde la llegada del entrenador Ricardo Pancaldo, con cinco jornadas sin derrotas.

Esta fecha se puso en marcha el miércoles con el empate 1 a 1 entre Central Norte de Salta y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Hoy jugarán, a las 17:15 Juventud Unida de Gualeguaychú vs Gimnasia (CdU) ; 17:30 Defensores de Pronunciamiento vs Boca Unidos; 19:30 Sarmiento de Resistencia vs Sportivo Belgrano de San Francisco y 20:30 Sportivo Las Parejas vs Crucero del Norte. Mañana se jugará un partido pendiente de la fecha 7, entre Douglas Haig de Pergamino y Central Norte, a las 17.30, en la ciudad bonaerense.