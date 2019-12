Cateterismo: en el país un procedimiento cada dos minutos

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Los procedimientos por cateterismo, también llamados "mínimamente invasivos" porque no requieren grandes incisiones quirúrgicas y la mayoría se realiza sin la necesidad de anestesia general, tuvieron un crecimiento vertiginoso en la Argentina y se realiza "uno cada dos minutos".

Así lo afirmó el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), a la vez que explicó que los pacientes a los cuales se les realiza la práctica suelen ser dados de alta -dependiendo del tipo de intervención- a las 24 horas de realizado el tratamiento o inclusive antes.

El doctor Omar Santaera, médico especialista en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista indicó que "en el último año en la Argentina se realizaron más de 240 mil procedimientos, lo que en promedio representa una intervención cada dos minutos".

Al ser consultado acerca de la mencionada cantidad de procedimientos realizados, Santaera explicó que se llegó a esa cifra "sumando los diagnósticos coronarios, las intervenciones terapéuticas coronarias, los extracardíacos (en miembros inferiores y otros territorios) y los implantes valvulares".

"Esto representa un crecimiento exponencial, ya que en el año 2000 se hacían apenas unos 100.000 procedimientos", expresó el médico, quien además es miembro de la Comisión de Registros del CACI.



DIAGNOSTICOS

Tomando el registro del CACI y otros reportes internos, de las 240 mil intervenciones, 120 mil procedimientos son de diagnóstico coronario (fundamentalmente angiografías, para conocer el estado de las arterias del paciente) mientras que 70 mil son terapéuticos coronarios (angioplastias que demandaron un total de 100 mil stents, ya que muchas veces se colocan 2, 3 ó más stents por intervención).

En tanto, 50 mil son prácticas extra cardíacas (en miembros inferiores, para resolver obstrucciones arteriales y venosas, aunque también este apartado incluye arterias renales y carótidas, entre otras) y mil reemplazos valvulares cardíacos.



ACCESIBILIDAD

Por su parte, el doctor Marcelo Halac dijo que lo que contribuyó al aumento de la realización de estos procedimientos mínimamente invasivos es "una mayor accesibilidad de la población, la disminución de los eventos adversos, una mayor seguridad general y una eficacia superior en términos de resultados respecto de las intervenciones quirúrgicas tradicionales".

"No en vano la expectativa de vida ha aumentado a partir de la intervención con éxito en una enfermedad que involucra casi el 50% de las causas de mortalidad", aseveró Halac, quien es cardioangiólogo intervencionista y miembro del CACI.



UN INCREMENTO Y

ALGO MAS...

Desde 2008 el CACI lleva a cabo el Registro Nacional de Procedimientos de la República Argentina, un reporte que año a año viene evidenciando un incremento constante tanto de los procedimientos diagnósticos como en los terapéuticos, situación que coincide con registros similares de países de Europa, Asia y el resto de América.

Aníbal Damonte, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, Indicó que actualmente las técnicas endovasculares "incluyen indicaciones para cardiopatías congénitas, con procedimientos que se realizan en etapa intrauterina o en niños prematuros de muy bajo peso, hasta en adultos no diagnosticados en su niñez o adolescencia".

Asimismo añadió que "también para cardiopatías estructurales adquiridas, como estenosis de válvulas cardíacas, aneurismas de aorta torácica o abdominal, o para reemplazo de válvulas cardíacas, como el reemplazo valvular aórtico percutáneo, técnica revolucionaria que está beneficiando a miles de pacientes que por su alta edad o avanzada patología son de alto riesgo para recibir tratamiento quirúrgico".