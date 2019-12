La realidad aumentada se está convirtiendo en realidad práctica Suplemento Economía 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Las reparaciones remotas son solo el comienzo.

Por Gautam Goswami *



La realidad aumentada (RA) no es un concepto de tecnología futurista, sino que es un concepto que se está aplicando en este momento en un número creciente de aplicaciones de alto valor.

Así es como funciona: la RA comienza con un usuario viendo cosas en pantalla de la misma manera que lo hace ahora, pero la imagen en pantalla, que podría estar en un teléfono, una tableta o una PC, es aumentada con información visual adicional. Esa nueva información podría superponerse desde una computadora, mostrando gráficos relevantes o resaltando ciertos elementos de interés en el área de visualización para identificarlos más rápida y fácilmente. O bien, algo resaltado en la pantalla podría originarse por parte de otra persona que está fuera del sitio, proporcionando orientación remota a la persona en el sitio, por ejemplo, dibujando un círculo alrededor del objeto de interés. Además, las imágenes suelen ir acompañadas de conexiones de voz en vivo entre las ubicaciones, lo que permite a las personas de ambos extremos hablar sobre lo que están haciendo en tiempo real.

Si está en una empresa de soporte técnico y un cliente necesita configurar un enrutador, utilizando una aplicación de RA, puede aplicar los conocimientos de su personal para guiar a ese cliente a través del proceso de configuración sin enviar a alguien al sitio. Por supuesto, muchos cables, conmutadores y puertos se ven muy similares, por lo que sería fácil para un cliente confundirse, frustrarse y cometer errores. Pero con las aplicaciones de RA, un cliente puede mantener su teléfono inteligente o tableta en el enrutador y compartir una transmisión de video en vivo con un técnico remoto, mostrando la configuración exacta. Luego, el técnico remoto puede dibujar círculos, agregar flechas o anotaciones de texto alrededor de la imagen para especificar las partes y guiarlo a través de los pasos de solución de problemas, haciéndolo todo desde una computadora remota.

Para asegurarse de que el elemento resaltado permanezca a la vista, se puede congelar la transmisión de video para mantener la imagen de modo que las personas en ambos extremos de la conexión puedan examinar y discutir sus detalles técnicos.

Más allá de responder a problemas inmediatos, algunas aplicaciones de RA permiten la capacidad de compartir cámaras a distancia, lo que también las convierte en instrumentos de entrenamiento potentes. Al utilizar la RA, los empleados pueden mostrar los pasos importantes del proceso, el uso adecuado de herramientas, las medidas de seguridad recomendadas, los controles de calidad e incluso hacer que un instructor experimentado brinde capacitación virtual.

Además, se pueden realizar inspecciones calificadas de reparaciones urgentes, trabajos de mantenimiento programados o incluso nuevas construcciones, sin importar si están a miles de kilómetros de distancia, por parte de expertos certificados desde una ubicación central sin la necesidad de visitas en el sitio. Las anomalías se pueden detectar y reparar de forma proactiva, minimizando los tiempos de inactividad no planificados.

Sin embargo, la misma plataforma de RA remotamente conectada utilizada para inspecciones, capacitación y reparaciones puede convertirse en la base de aplicaciones aún más avanzadas. Experimentar un entorno del mundo real, pero uno en el que ciertos objetos que incluye están mejorados por la información generada por computadora, puede alterar la forma en que esa persona ve y entiende una escena. Esta capacidad se está utilizando actualmente en muchas aplicaciones, incluidos juegos, entretenimiento, educación y negocios. Una aplicación particularmente intrigante de la realidad aumentada es en el campo de la medicina, apoyando las operaciones quirúrgicas al proporcionar superposiciones virtuales para guiar a los médicos.

Como con cualquier tecnología digital, la seguridad siempre es una preocupación con la RA. Afortunadamente, los sistemas de RA de hoy y las redes de conectividad remota que alimentan las sesiones remotas están diseñadas con características de seguridad para mantener los datos seguros y protegidos. Por ejemplo, en el caso de TeamViewer, todas las conexiones remotas están aseguradas de extremo a extremo con intercambio de clave pública/privada RSA y cifrado de sesión AES de 256 bits.

Dicho esto, sin embargo, ningún sistema es más seguro que las personas que lo usan. Las credenciales de acceso, incluidas las contraseñas seguras, deben mantenerse de forma privada y ser actualizadas regularmente. Los sistemas de autenticación deben ser respetados y los usuarios designados deben mantener constantemente una buena higiene digital para reforzar los protocolos de seguridad incorporados en el sistema. Seguir las mejores prácticas de seguridad es algo que se aplica a todos los sistemas digitales y las aplicaciones de RA no son una excepción. ¿El resultado? La RA puede ser una realidad realmente excepcional y práctica en el día de hoy.



* CMO y EVP Global, Marketing y Productos en TeamViewer