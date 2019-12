Finalizó el programa “Mentorías para el Desarrollo Emprendedor” Suplemento Economía 01 de diciembre de 2019 Redacción Por El programa consistió en el intercambio de experiencias, consultas, vínculos y aprendizajes entre empresarios de la casa y emprendedores durante 6 meses. El mismo contó con el apoyo de la Cámara de Pequeñas Industrias de Rafaela y la Región y el programa Rafaela Emprende.

FOTO PRENSA CCIRR ACTO DE CIERRE. Dirigentes del CCIRR, emprendedores y mentores durante la última actividad del año.

El programa “Mentorías para el Desarrollo Emprendedor” que lideró el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) llevó a cabo el acto de cierre de actividades el pasado lunes por la tarde en el que se efectuó un balance altamente positivo del ciclo. Este proyecto surgió con la necesidad de poder aportar desde el empresariado local al entramado emprendedor que cada día crece en la ciudad. Las mentorías resultan ser ese espacio adecuado en donde aquellos que ya tienen sus años les compartan a quienes toman el desafío de comenzar, cuáles fueron sus experiencias.

El programa de mentorías comenzó en mayo de este año, con una idea de ampliar lo que anualmente se aporta desde la institución a las tradicionales mentorías que se realizan dentro del programa “Rafaela Emprende”.

De mayo hasta ahora, 12 emprendedores se reunieron con dos empresarios por mes, cada encuentro promedió aproximadamente una hora arrojando un total de 150 horas por emprendedor. La dedicación de este tiempo es algo a destacar por ambas partes, ya que éste es hoy, un recurso que escasea en la diaria de quienes comienzan como los que ya atravesaron las primeras etapas.

Así como lo expresan los mismos emprendedores, el programa les permitió obtener diferentes resultados. Por un lado fue un factor fundamental de inspiración y motivación, los consejos de cada uno de los mentores potenció esas ganas de aumentar ese leitmotiv por el cual decidieron emprender. Por otra parte se generaron vínculos y relaciones que podrían aumentar las aptitudes de los emprendimientos.

En la informal ceremonia de cierre, el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero destacó el modelo del emprendedurismo para aspirar al desarrollo y el crecimiento a la vez que marcó el rol que cumple la entidad que conduce. “Teníamos una deuda pendiente con vincularnos con los emprendedores, seguramente para nosotros tenga esto una reflexión y ver cómo trabajar a futuro, porque en Rafaela hay muchos más emprendedores de los que estamos hoy acá sentados. Creo a su vez que emprendedor es un estadio del empresario, una etapa inicial, como dice la canción -somos tan distintos e iguales-. Les puedo asegurar que hay muchos puntos en común: donde ustedes ven que algunas de esas cuestiones significan una problemática y no puede resolverse puertas adentro del emprendimiento y/o la empresa, nosotros también buscamos a los colegas para ver cómo podemos solucionarlo, y ese es el motivo principal de la entidad, ser un ámbito de los espacios comunes, solos no podemos y hay que buscar cuestiones asociativas y afrontar esos problemas de forma conjunta”, sostuvo Ferrero.

Agregó además: “Estamos a disposición como entidad, porque entendemos que la posibilidad de que los proyectos de ustedes se consoliden y vayan para adelante, hace que podamos estar integrados y en algún momento la silla del emprendedor pueda darse al revés y que ustedes les den una mano a otro emprendedor que lo necesite”.

Como bien resalta el presidente de la entidad, para el próximo año se espera poder agrandar el programa y buscar mejores resultados en cuanto a la asistencia técnica como en un asesoramiento más prolongado en el tiempo y trabajar en aquellas debilidades que el emprendedor mismo plantea y en donde solicita asistencia.

Los mentores a lo largo de este año fueron Diego Castro (Remonda Castro), Roberto Rodriguez (Agroads), Andrés Rossi (Sismo Games), Martin Marlatto (Mavha), Claudio Tapia (Eniac Soluciones), Rosana Bertoldi (Rincón de Sabores), Germán Ciceri (Think Consulting), Diego Airasca (ADM), Diego Turco (JIT Lubricación), Matias Andretich (Carlos Andretich), Roberto Tabellione (Muebles Tabellione).

A su vez los emprendedores que formaron parte del programa fueron Flaming, Greenin, Doménico Pastas, Establecimiento Santa Catalina, Mascoteros, Cosmo Game, Pascolo Sillones, Reina Dona, Victoria Rossa y LUMO Control y evolución.