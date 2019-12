Los argumentos Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En otro tramo de este proyecto presentado por el bloque Cambiemos, se critica que si bien “el negocio legalizado de la cría de perros y gatos defiende su actividad con argumentos de buen trato hacia los animales y condiciones adecuadas de sus instalaciones, con el sentido de dejar claras las diferencias entre lo legal y las condiciones ilegales”, el problema de fondo “no es solo cuestionar el trato, sino también el uso, la explotación, el fin de lucro y lo que se desprende de ello, no existiendo diferencia”.

Luego de dejar en claro que en la ciudad de Rafaela “se trabaja en políticas preventivas para el control de la población de la fauna urbana en forma eficiente y continua”, y en ese marco se afirma que “los criaderos perjudican el alcance de los objetivos fijados para lograr el control de la población de perros y gatos”.

Por lo expuesto, más otras argumentaciones que hacen a la concientización de la comunidad, el proyecto ordena la modificación del Artículo Nº 13 de la ordenanza registrada bajo el Nº 4856, que cuyo texto dirá: “Prohíbase en el ámbito de Rafaela la existencia y funcionamiento de criaderos de perros y gatos”. Asimismo, en otros apartados se determina que queda: “prohibida la venta y/o exposición de perros y gatos en locales comerciales y/o vía pública y/o medios de comunicación” y también que “se prevé como sanciones a quienes ejerzan la explotación comercial y el funcionamiento de criaderos de perros y gatos, una multa cuyo valor y referencia de actualización fijará el cuerpo deliberante.

Finalmente, se aclara que se consideran “criaderos” a aquellos espacios o sitios, ya sea en instalaciones dedicadas exclusivamente a tal fin o a aquellos ubicados en domicilios particulares, con la presencia o no de caniles, que se dediquen a la cría, reproducción y venta de cachorros de una raza determinada o varias, con la finalidad de obtener un beneficio económico, ya sea que esta venta se realice de forma masiva, a gran escala y de forma habitual, o bien que se produzca a menor escala, de forma ocasional o esporádica.

"Las condiciones de los animales en los criaderos clandestinos son paupérrimas. Pero ojo, no quiere decir que uno esté a favor de que haya criaderos por todos lados, porque el criadero va en contra de la cuestión de la superpoblación, entonces tenemos que lograr un equilibrio poblacional a base de desalentar la actividad, y eso se logra con este tipo de ordenanzas", dijo Hugo Menossi, aportando datos al respecto y analizó que "nosotros a esta ordenanza la ponemos para discutir. No nos cerramos, sino que proponemos, ya que venimos trabajando desde hace unos meses. Las chicas de las protectoras nos habían presentado a fin de 2018 y nos quedó este tema para poder ir presentándolo en el transcurso del tiempo porque estamos convencidos de que cuando se inició hace unos años atrás una política más fuerte de castración, se llegaba a un número bastante interesante. Y ahora eso está un poco mesetado, por eso queremos ayudar", concluyó.