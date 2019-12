Angelini: "el lugar que tengo me lo dio más de la mitad de los santafesinos" Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por El diputado nacional electo, Federico Angelini, visitó nuestra ciudad en modo de agradecimiento tras las últimas elecciones, donde cosechó una buena cantidad de votos. Además, habló del nuevo Gobierno Provincial que se viene.

FOTO LA OPINION DE RECORRIDA. El diputado pasó por el Diario LA OPINION para tocar varios temas del presente.

El diputado Federico Angelini encabezó una recorrida por toda la provincia en "modo agradecimiento". Recorrió distintas ciudades, entre ellas Rafaela, donde tuvo una muy buena respuesta de la gente en las últimas elecciones nacionales.

El ahora diputado nacional electo piensa y repasa todo lo que le dejó los resultados y analiza la derrota de Macri: "no estamos bien en términos económicos, la Argentina no está bien. Tiene una crisis severa que lleva más de 4 años, desde hace 8 años el país no crece dos años consecutivos y eso claramente termina afectando a la situación económica en términos generales. No hemos podido solucionar temas centrales de nuestra economía, como por ejemplo la inflación, pero sí hemos sentado las bases en muchos aspectos, como por ejemplo el déficit fiscal, que es básicamente gastar más de lo que a uno le ingresa, hemos sentado las bases de nuestra economía para que ahora se pueda avanzar hacia un crecimiento sostenible, hemos abierto muchísimos mercados para que sean exportados y de esa manera entren dólares genuinos a nuestro país, cosa que no pasaba antes. Además tenemos superávit comercial, vendemos más de lo que importamos... hemos avanzado en muchos temas que en muchos casos todavía no se ve en el bolsillo de la gente, que hoy en día es lo que más importa", expresó Angelini.

Además, dijo que "en este último tiempo hemos hecho mucho trabajo de militancia, mucho compromiso por parte de quiénes integramos Juntos por el Cambio, pero además hemos realizado un enorme movimiento ciudadano que más allá de no estar bien desde lo económico sabe que a nuestro país no le puede ir bien si hay corrupción, si se permite que el narcotráfico se mueva con total libertad, si desde el poder ejecutivo se llama a un Juez para que cambie un fallo, si los que roban están libre... Hubo un gran despertar de los santafesinos que claramente no querían que eso vuelva a suceder. Esperemos que eso no vuelva a pasar, pero ahí vamos a estar nosotros como diputados nacionales con la responsabilidad de cuidar los principios básicos de la República", remarcó.



ANALISIS PROFUNDO

Uno de los temas abordados por el diputado fue la inseguridad, que preocupa a todos los sectores, sin solución en ninguno de los gobiernos. "En cuánto a lo que se termina yo lo divido en dos: por un lado falla total en cuento a la políticas de seguridad y de prevención. En 12 años no le encontraron la vuelta, con una crisis en inseguridad en la provincia empeorando, y lo que antes era un problema de Rosario, que después se trasladó a Santa Fe, ahora llega a Rafaela, Esperanza, Sunchales, San Cristóbal y varias ciudades más. Ahí hay un punto muy malo por parte del Socialismo que no pudo solucionar estos temas, con políticas erráticas. La otra parte, creo que sí en estos último 4 años, en el gobierno de Miguel Lifschitz, se mejoró mucho la cuestión de infraestructura. En los primeros 8 años no se hizo nada", dijo Angelini y agregó que "me cuesta hacer futurología. Nosotros nos vamos a poner a disposición del gobernador siempre y cuento este defienda los intereses de Santa Fe y no en defender los intereses del gobierno nacional de turno. Nosotros vamos a tener una clara política de seguir en el proceso de sacarle al sector productivo, ya que el enorme potencial que tiene Santa fe se va a poder explotar si el Estado deja de presionar tanto a los sectores productivos y jamás acompañar un proceso de retenciones. Ahí es donde quiero que el gobernador de la provincia de Santa Fe sea bien claro en cuánto a este tema y no empiece con estas dudas. Vamos a estar siempre al lado del Gobernador, siempre que no esté en contra de los intereses de Santa Fe", destacó.