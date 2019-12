"Espero que Perotti continúe con los programas y proyectos" Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por El diputado provincial, Omar Martínez, se refirió a los trabajos que la Provincia realizó en distintos ámbitos y que tuvieron impacto en la gente. En ese sentido, le pidió al nuevo gobernador que continúen bajo su gestión.

Omar Martínez es un político conciliador. A lo largo de todo este tipo, el diputado provincial se ha ocupado de lograr los mejores acuerdos, ya sea dentro de su propio partido, como así también con otros partidos políticos.

Difícilmente encontraremos en alguna nota de archivo declaraciones del sancritobalense en contra alguna figura política, y por eso no sorprendió su mirada hacia el nuevo gobierno provincial, luego de 12 años de Socialismo.

"Seguramente habremos cometido errores en estos 12 años. La paciencia del ciudadano no es buena cuando hay tantos años de un mandato. Pareciera que Rafaela es la única ciudad de la provincia que mantiene el mismo color político con 7 períodos. Pero en general yo creo que con el Frente Progresista no le pudimos encontrar la vuelta, en un tema mundial como es la seguridad y la ciudadanía habrá pensado que un cambio de color político le podía dar otra temática a este problema", comenzó diciendo el ex presidente comunal de Humberto Primo.

Por otro lado, analizó que "el apartamiento del sector del radicalismo, que se fue a Cambiemos, es una debilidad, ya que José Corral no bajó su porcentaje de votos a nivel provincial y eso nos ha quitado muchos votos del Frente Progresista. Hace 4 años atrás lo teníamos dentro del espectro del partido y es un sector, por más que es menoritario al radicalismo Neo, es un número importante", mencionó Martínez.

Mencionando sus propios logros y trabajos dentro del Frente Progresista, el diputado contó que "siempre nos han ligado al Socialismo, por más que el gobernador Miguel Lifschitz ha recorrido cada lugar, ha dado respuestas a sectores relegados del norte y del centro de la provincia no poniendo énfasis solamente en Santa Fe capital y en Rosario. Hemos llegado con obras con este fallo de la Corte que no nos ha reintegrado la deuda de Nación, pero si hemos tenido esos 8 mil millones destinados a obras por año que nos ha devuelto el gobierno Nacional. Se ve que no alcanzó para que la ciudadanía nos ponga la confianza en el voto", remarcó.



LO QUE VIENE

Tras 12 años de gestión, el Socialismo deja el mando en la provincia de Santa Fe, y regresa el peronismo. De la mano del rafaelino Omar Perotti, se vienen cambios que el propio Martínez ya piensa: "del gobierno electo de Omar Perotti yo espero que todos los programas y proyectos que han tenido muchos éxitos en el gobierno del Frente Progresista lo sigan llevando a cabo. No importa el nombre que tenga, si fue exitoso, que lo sigan. Como las obras en marcha, que las continúen y terminar. Perotti tendrá con todo su equipo nuevos proyectos y objetivos a realizar en estos 4 años. Esperemos que podamos tener una Santa Fe Federal, que no tengamos manos que apunten a gobiernos locales o instituciones que sean afines a los colores políticos", expresó

A modo de cierre, dijo que "nosotros desde el Frente Progresista siempre tratamos de marcar la igualdad en ese tema, de no diferenciar a las localidades de otro color político para hacer una obra, llevar un programa o un proyecto que se ejecute. Y por eso creo que todos vivimos en la provincia de Santa Fe y en cada lugarcito de las 365 localidades que tiene nuestra provincia", finalizó Martínez.