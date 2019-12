Concejales van por la prohibición de los criaderos de perros y gatos Locales 01 de diciembre de 2019 Redacción Por Un proyecto de ordenanza del bloque de Cambiemos propone impedir su existencia y funcionamiento. Tampoco permite la venta y/o exposición de estas mascotas y se prevén sanciones por el incumplimiento de la norma.

Rafaela es una ciudad que ama los perros. En líneas generales, es muy común ver a personas caminar con perritos a su lado, sacándolos a pasear. Se puede decir que en la ciudad no faltan los "canes". Pero, ¿está bien que haya tantos? ¿No hablamos ya de superpoblación?

Los autores de la iniciativa son los concejales Leo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual, Raúl Bonino, Hugo Menossi y Carina Visintini, buscan regular la cantidad de perros y gatos en la ciudad y van contra los criaderos clandestinos.

Entre los considerandos del proyecto, tal cuál este Medio ya lo adelantó, se señala que atendiendo a “los imperativos y tiempos que corren”, se pretende “perfeccionar leyes que tengan en consideración los derechos de los animales” y también por reportar un beneficio a la “salud pública” y los recursos del Estado municipal.

Enseguida se indica que “la prohibición de criaderos corta la cadena de venta y estimula las adopciones, es decir, las incorporaciones a familias definitivas de perros y gatos que se encuentran en situación de calle o albergados en refugios”, por lo que se “contribuye a reducir significativamente el problema de la sobrepoblación de animales, lo cual ahorra una cantidad representativa de dinero público”. A su vez, denuncia que “la demanda permite que sigan siendo criados, vendidos y comprados, la cría de animales para la venta legal o ilegal tiene una única finalidad: el lucro; y expresa que “la regulación que hace la ley sobre los criaderos, permite perpetuar el ciclo de ventas de cachorros, sin fin”.

De igual manera se pone de manifiesto que, “los criaderos están íntimamente ligados al maltrato animal, generando en los animales sufrimientos y enfermedades. Muchos criaderos ponen en riesgo la salud de los animales criando perros y gatos emparentados, lo que les genera numerosos defectos genéticos con riesgo de vida y, consecuentemente, abandonos de animales excedentes, enfermos y no tratados médicamente”.

"Antes de presentar esta ordenanza estuvimos conversando un poco con el Departamento Ejecutivo Municipal, con las áreas que entienden en la materia, investigando un poco en la ciudad había criaderos que estén habilitados o autorizados para tal fin. No existe ni un sólo criadero que esté habilitado por lo que comprendemos que los que están son clandestinos y que de esta manera no vamos a estar generando ningún gran inconveniente", expresó el concejal Hugo Menossi y agregó al respecto que "queremos que se cierren y volcarnos a seguir generando conciencia en lo que es la sobrepoblación animal que tenemos en la ciudad y que lamentablemente no se llega a castrar todo lo que se recomienda", mencionó.

Menossi, que en pocos días dejará su banca en el concejo municipal, manifestó además que "es más alto el índice de reproducción que de castración. Cuando lo medís geométricamente y no castrás, en uno o dos años, siempre esa geometría te va a ganar. Siempre se calcula que, por ejemplo, si en Rafaela hay 100 mil habitantes hay aproximadamente 50 mil animales, entre perros y gatos, por lo que recomendable es que se castre el 10% en el año, lo que vendría a ser unos 5 mil animales", dijo el concejal.

Además, el edil del PRO confirmó, según las averiguaciones que realizó con sus pares, que las castraciones en la ciudad rondan a las 3 mil, por lo que se necesita acelerar este tipo de acciones: "en lugar de hacer una inversión con los recursos del Estado, hacemos un gasto, porque los resultados no se logran. Si hubiese un resultado, no veríamos la cantidad de perros que hay en la calle, principalmente en algunos barrios periféricos de la ciudad. Igualmente hay que salir a castrar en toda la ciudad, todo el tiempo, avisándole a la gente donde van a estar, haciendo una fuerte difusión, aprovechando todos los medios que tenemos, para que quede muy claro", finalizó Menossi.