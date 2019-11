El chofer del micro escolar apuntó a una "falla técnica" Policiales 30 de noviembre de 2019 Redacción Por EL MICRO DE ESTUDIANTES ACCIDENTADO EN LA RUTA N° 2

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El chofer del micro que volcó en la Autovía 2, a la altura del distrito bonaerense de Lezama, y en el que fallecieron dos menores de 11 y 12 años, declaró ayer ante el fiscal del caso y dijo que segundos antes del vuelco sintió una "explosión" y luego "una falla técnica en la dirección del rodado".

Además, Alberto Bustamante, de 48 años, el conductor que permanece detenido y a la espera de que se resuelva su situación procesal, negó que haya tenido sueño y que estuviera utilizando el celular al momento del hecho.

Así lo confirmó este viernes ante la prensa el fiscal Jonatan Robert, luego de la declaración del chofer.

Tras la indagatoria, el fiscal le pidió al juez de Garantías en turno que convierta la aprehensión en detención por el delito de "homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas".

"El imputado introduce una hipótesis de una falla mecánica en la unidad probablemente en la dirección del rodado. Ahora nosotros tenemos que evacuar las citas de él y profundizar los puntos de la investigación", relató Robert, quien ya solicitó nuevas pericias mecánicas al micro.

Además, el instructor judicial comentó que la declaración del conductor coincide con la del acompañante con respeto al tema del sueño y del celular, aunque el acompañante "relata diferente los hechos" y "no declara lo de la falla mecánica".

"En un primer momento relató lo que hizo el día anterior y que tuvo un descanso previo al viaje, creo que dijo seis horas", sostuvo el fiscal que al ser consultado si esa cantidad de horas son las que exige la ley, respondió: "no puedo abrir juicio de valor de que es correcto o incorrecto, eso lo tienen que determinar los organismos que controlan el transporte".

Robert indicó que dispuso una ampliación de la pericia mecánica para poder dilucidar qué ocurrió en el kilómetro 141 de la Autovía a la altura de la localidad de Lezama, y también una nueva inspección ocular en el lugar del hecho y dentro del micro.

El fiscal también comentó que una pericia determinó que el tacógrafo en ningún momento superó los 100 kilómetros por hora y que en el momento del accidente, el micro habría estado circulando entre los 92 y los 98 kilómetros por hora.

"El señor estaba muy compungido. Tuvimos que suspender la indagatoria varias veces porque estaba muy mal. Pidió no menos de cuatro veces disculpas a las familias de las víctimas y el pésame", relató el fiscal.

Hasta el momento, además del chofer, en la causa declararon el acompañante y tres mayores que estaban en la unidad en el momento del accidente y un testigo que iba en moto y que según sus cálculos, la moto iba a 110 kilómetros y piensa que el micro iba a unos 115 kilómetros.

Tras la declaración de este viernes, el chofer fue trasladado a la comisaría de Dolores donde estaba alojado y a la espera de la resolución del Juzgado de Garantías.