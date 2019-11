Finaliza un tranquilo año parlamentario Nacionales 30 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza oficialmente este fin de semana y los legisladores nacionales quedan a la espera de la prórroga o del llamado a extraordinarias por parte del Gobierno, y se prevé que ello no ocurra hasta que asuma Alberto Fernández el 10 de diciembre.

La Constitución Nacional establece que el año parlamentario va desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, por lo que a partir de este sábado ni la Cámara de Diputados ni el Senado podrá celebrar sesiones a menos que sean "convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas" las ordinarias.

En el oficialismo actual descartan hasta el momento que el presidente Mauricio Macri tenga planeado prorrogar el período de sesiones ordinarias y en el Congreso se da por sentado que habrá que esperar a que asuma el presidente electo, Alberto Fernández, el 10 de diciembre.

Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, los dos sectores dominantes en el Congreso, esperan que el nuevo jefe de Estado convoque a sesiones extraordinarias, dado que eso le permitiría fijar el temario y cerrar la puerta a que se sumen otros proyectos que no sean del interés del Poder Ejecutivo.

Fuentes parlamentarias consultadas por Noticias Argentinas señalaron que, en principio, ese llamado al Congreso sería para diciembre y enero, dado que no se descarta que deban realizarse al menos dos sesiones en la primera quincena de ese mes.

Y es que en diciembre el trabajo parlamentario podría verse demorado por las fiestas porque Navidad y Año Nuevo se celebrarán martes y miércoles, los días preferidos por los legisladores nacionales para reunirse en comisiones o en el recinto.

El 2019 fue el período con menor actividad del Congreso Nacional de los últimos ocho años, con sólo 15 sesiones y 37 leyes sancionadas.Así lo determinó un informe de Directorio Legislativo, que indicó además que la poca performance parlamentaria no responde sólo a que se trató de un año electoral, sino también al “deterioro de la capacidad del oficialismo, desde fines de 2017, en conseguir los votos necesarios para sancionar leyes de su interés”. Paradójicamente, noviembre fue el mes con más actividad en términos de sanción de leyes, ya que en ese lapso la Cámara de Diputados aprobó 18 leyes mientras que en los meses previos se sancionaron 19 proyectos entre ambas cámaras.