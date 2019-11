Menores rompieron autos, pelearon, y quedaron libres Policiales 30 de noviembre de 2019 Redacción Por EN EL MICROCENTRO RAFAELINO. OTRO CASO DE “INIMPUTABLES”

“Impresionante pelea en pleno centro de Rafaela” es la manera en que testigos presenciales de los hechos calificaron lo que había ocurrido.

Según la versión oficial de lo ocurrido, dos menores de edad fueron detenidos por personal policial, producto de una gresca ocurrida a las 10:30 de la mañana de ayer en la céntrica esquina de Pueyrredón y San Martín, donde “provocaron daño en dos vehículos producto de cascotazos”.

Pero parece que hay más condimentos para completar la historia, ya que testigos extraoficiales señalaron que “la gresca fue de magnitud, y hubo golpes, piedrazos y vehículos dañados”, relataron crudamente la sucesión de los hechos.

En la misma línea LT28 Radio Rafaela, aseguró que todo se produjo, “tras una discusión entre dos o más personas que serían lavacoches. Uno de ellos habría ofrecido lavarle el auto a un conductor y, tras la respuesta negativa de este, se habría desatado la discusión”.

Y continuó: “en ese momento, comenzaron a arrojarse elementos que se encontraban en la vía pública. Testigos hablan de piedras y baldosas. También se habrían propinado golpes de puño. Como consecuencia, al menos dos vehículos resultaron dañados, hubo lunetas y vidrios rotos”.



NO CONTRADICE

La información oficial no contradice lo dicho anteriormente.

Según la Policía local, “personal de la Brigada Motorizada fue comisionado por el operador en turno del 911, a Pueyrredón y San Martín donde habría masculinos arrojando piedras. En el lugar personal de Guardia Urbana Rafaelina y Protección Vial y Comunitaria manifestaron que dos varones salieron corriendo por calle Sarmiento al este, provocando daño en dos vehículos producto de cascotazos”.

Agrega: “con las descripciones aportadas, personal de Motorizada dio con uno de ellos en Sarmiento y Tucumán y personal que cumplía horas Ospe dio con el otro en Bv. Santa Fe al 400, procediendo a la detención de ambos”. Los menores fueron identificados como HR de 16 años y AM de 17.

El final ya todos lo conocemos y motivó una marcha pública días atrás: la Policía se comunicó con la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, ya que se trata de “delitos no punibles” (los menores de 16 años son inimputables), por lo que este organismo dispuso la restitución de los menores a sus padres, por lo que no se habría iniciado ninguna investigación de los hechos ocurridos en pleno centro de Rafaela.