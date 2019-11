Se alejaría Monay Deportes 30 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En las primeras horas del viernes, luego de la frustración por la caída en los penales ante Brown, Miguel Monay, el ayudante de campo de Marcelo Werlen, recibió una importante oferta laborar y en estos días podría estar alejándose de 9 de Julio. Indudablemente, esto no deja de ser un dolor grande de cabeza para Marcelo Werlen con vistas al Regional Amateur 2020, ya que se trataba del futuro entrenador juliense. Ante una consulta de LA OPINION, Marcelo Werlen, quien no charló con la prensa el jueves, sostuvo que “se malinterpretó la información y no es verdad que renuncié, algo que se rumoreó en horas de la tarde. Sucedió que Miguel Monay, en medio de esta gran crisis que tenemos en el país, recibió una importante propuesta laboral que no estaría dejando pasar, con lo cual esto me entristece aún más, ya que todo venía muy bien y lo estaba formando para ser el nuevo técnico del club en los años siguientes. Esto nos obliga a buscar un reemplazante y a empezar prácticamente de cero. Estoy muy cómodo en la institución y por supuesto, muy triste por lo sucedido ante Brown, ya que después de haber jugado un mal primer tiempo, el equipo hizo un gran segundo tiempo y no nos alcanzó como para llegar al empate. Lo metimos en un arco y no hubo manera de convertir y no pudimos ponerle la frutilla al postre a un gran año en la Liga. El fin de semana nos vamos a reunir con los dirigentes para ver cómo sigue esta situación”.



PRIMEROS NOMBRES

En cuanto a los posibles refuerzos julienses a incorporar de cara al TR, trascendió el del ex delantero de Atlético, Nicolás Peralta, y con un último paso en Peñarol. En tanto, también están en carpeta dos jugadores del Deportivo Tacural, los volantes Andrés Mandrile y Gonzalo Schonfeld.