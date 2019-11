Jornada de concientización por el Día Mundial de la Lucha contra el HIV Locales 30 de noviembre de 2019 Redacción Por Será el domingo en la ciclovía y ruta 34. Luego se trasladará al anfiteatro Alfredo Williner donde se ofrecerá el espectáculo Rapsodia Sinfónica. Se realizarán test HIV gratuitos. Se estima que en la provincia, unas 11.300 personas viven con VIH/SIDA y 7660 utilizan tratamientos antirretrovirales, de los cuales 5628 son provistos por el Estado nacional.

FOTO SCS PREPARATIVOS. El material que se utilizará este domingo.

Este domingo 1º de diciembre a las 17: 30 en la ciclovía y Ruta 34, donde se encuentra el cartel de letras corpóreas con el nombre "Rafaela" y donde habitualmente se reúne una gran cantidad de personas, se llevará a cabo la jornada de concientización por el Día Mundial de la Lucha contra el HIV. En el lugar se realizarán test gratuitos, rápidos y privados en tanto que los resultados se entregarán en el momento. El Ministerio de Salud de la Provincia anunció que habrá música con la presencia de DJ’s y que se repartirán lazos rojos, preservativos y folletos con las próximas fechas de testeo.

Luego, la jornada se trasladará al ingreso del anfiteatro Alfredo Williner (espectáculo Rapsodia Sinfónica) donde se entregarán lazos rojos y folletos para la concientización, según informó la Municipalidad de Rafaela en el marco de una actividad compartida con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

En tal sentido, el Ministerio de Salud de la provincia celebrará este domingo el Día Mundial del Sida, a través de diversas actividades que se llevarán a cabo diferentes en distintas localidades del territorio santafesino.

Desde esa cartera provincial destacaron que “la provincia redujo la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH superando la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), liderando además, la obtención de estudios de laboratorio voluntarios para esta enfermedad en parejas de mujeres embarazadas”.

El cronograma de actividades arranca hoy en la Plaza 25 de Mayo de Reconquista y continuará con las actividades en Rafaela, tal como se indicó anteriormente. Pero las acciones en la ciclovía rafaelina de este domingo no será todo sino que este lunes, de 10 a 12 horas, habrá testeos en la plaza “25 de Mayo”. Mientras que el martes y miércoles, de 10 a 12 horas, habrá testeos en el hall de la guardia del hospital “Jaime Ferré”.

Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Pérez y otras localidades también formarán parte de esta red de acciones en el marco de un día tan especial.



PLAN DE ACCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y EL CONTROL

Desde 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asumió el compromiso de impulsar la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil (ETMI) de la infección por el VIH y la sífilis en la región, al tiempo que estableció metas para 2015. Estos compromisos se renovaron y ampliaron en 2016 mediante la aprobación del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Infección por el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021.

El plan de acción amplía la iniciativa de ETMI para incluir la eliminación de otras enfermedades transmisibles prevenibles en la región, como la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. A partir de ello, en la República Argentina, desde la dirección de SIDA y ETS de la secretaría de Salud, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se planteó monitorear y evaluar cada jurisdicción nacional con el fin de conocer los avances y cumplimientos de las metas de eliminación acordadas desde 2010:

- Reducir la tasa de transmisión materno-infantil del VIH al 2% o menos

- Reducir la incidencia de sífilis congénita (incluidos los mortinatos) a 0,5 casos o menos por 1000 nacidos vivos

- Reducir la prevalencia de HBsAg en los niños de 4 a 6 años a 0,1% o menos

- Lograr el 95% de diagnóstico y tratamiento de los niños hijos de madre seropositiva para T.Cruzi



MONITOREO EN SANTA FE

Entre el 13 y el 17 de mayo de 2019, Santa Fe recibió a una Misión de Monitoreo compuesta por 12 personas de la dirección de SIDA/ ETS, la dirección nacional de Maternidad Infancia y Adolescencia, la dirección nacional de Epidemiología, y el Programa Nacional de Chagas, junto con representantes de OPS/OMS y UNICEF. Santa Fe fue la segunda provincia, luego de Córdoba, en recibir una misión de este tipo.

El equipo realizó visitas en 14 centros de atención primaria de la salud, maternidades y hospitales de las ciudades de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Arroyo Seco para completar su trabajo con una videoconferencia de devolución del Informe Inicial en el Cemar de Rosario.

Los visitantes comprobaron el avance de la provincia en el cumplimiento de las metas propuestas y el compromiso de los equipos de salud con el problema de las transmisiones madre-hijo por embarazo, parto y lactancia, de estos cuatro agentes infecciosos: el VIH, causante del SIDA; el Treponema Pallidum, agente de la Sífilis; el Tripanosoma Cruzi, productor de la enfermedad de Chagas; y el virus de la hepatitis B.

En tres de estos campos, la provincia muestra avances sensibles con una transmisión vertical del VIH del orden del 1% (sobrecumpliendo la meta del 2% planteada); un porcentaje de niños nacidos con Chagas y tratados, cercano a la meta de 95%; y cero transmisiones de hepatitis B en el período analizado (años 2016 y 2017).

En relación con la sífilis, si bien la meta no se alcanzó, en un entorno de incremento mundial de casos, los indicadores resultaron inferiores al promedio nacional y al promedio de la región centro donde se ubica Santa Fe.

La provincia lidera la obtención de estudios voluntarios de laboratorio para el VIH, la sífilis y la hepatitis B en las parejas de las mujeres embarazadas, en un claro ejemplo de práctica con perspectiva igualitaria de géneros. Este trabajo, que se viene desarrollando en base a la promoción de estas determinaciones por parte de los equipos de salud que atienden a embarazadas, establece la obligación de este ofrecimiento de estudios a las parejas.



ESTADISTICAS

PROVINCIALES

Se estima que en la provincia, unas 11.300 personas viven con VIH/SIDA y 7660 utilizan tratamientos antirretrovirales, de los cuales 5628 son provistos por el Estado nacional. De esa cantidad, 3154 los reciben en el sistema de salud pública de Rosario. El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), a su vez, brinda tratamiento actualmente a 985 personas con VIH.

En cuanto a la trasmisión vertical (madre-hijo/hija) en los últimos tres años fue de 1,9%, una de las más bajas del país. A este fin, los gobiernos provincial de Santa Fe y municipal de Rosario están encaminados a generalizar, en el ámbito de la salud pública y privada, la oferta habitual de análisis de detección de VIH, sífilis y hepatitis B a las parejas de las mujeres embarazadas, liderando esta estrategia enmarcada en principios de igualdad de género a nivel nacional.

Otro de los datos significativos es que las defunciones en la provincia se encuentran estabilizadas respecto de la población general. Es decir que no aumentan ni decrecen, gracias a los tratamientos antirretrovirales.

La principal vía de transmisión del VIH se da por relaciones sexuales sin preservativos. A su vez, se estima que una de cada cuatro personas viviendo con VIH en la Argentina, así como en la provincia de Santa Fe, aún no lo sabe.