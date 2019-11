Fórmula E podría correr en Chile Deportes 30 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

"Actualmente, el calendario no presenta variantes y estaremos compitiendo en Santiago", señaló James Barclay, presidente de los equipos y fabricantes de Fórmula E, al recibir la notificación de los promotores de la especialidad que todos los autos y accesorios serán enviados a la capital del país trasandino para concretar la próxima fecha de la sexta temporada.

Blarclay admitió que se está monitoreando el estado de la situación social en Chile. "Alberto Longo (directivo de Fórmula E) mantiene actualizaciones directas del gobierno y también con sectores privados, para asegurar que esa situación no afecte el desarrollo del evento, tal como solicitaron los equipos", agregó.

Con suma cautela, la Fórmula E espera tener mayores precisiones respecto de los incidentes que se generaron en la Santiago y confía que esa situación se pueda resolver en breve, a fin de disputar esa competencia, el próximo 18 de enero, en el Parque O'Higgins.

Vale destacar que esta semana, la FIA recibió la notificación que la fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally ha sido descartada para los chilenos ante el informe del Ministerio del Deporte local, al considerar que no están dadas las condiciones para que la carrera se dispute el año próximo, con epicentro en la región de Concepción.