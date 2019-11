Otta: “hay varios jugadores interesantes” Deportes 30 de noviembre de 2019 Por Mario Cabrera El cordobés estuvo presenciando en la noche del jueves en el Germán Soltermam, el partido de vuelta del Absoluto liguista entre 9 de Julio y Brown de San Vicente. Aunque no dio nombres, el entrenador se llevó una buena impresión de algunos futbolistas. ¿Podrá recalar alguno de ellos en la Crema en un futuro no demasiado lejano?

FOTO J. BARRERA PRESENCIA DE LUJO. Walter Otta, junto a sus colaboradores, vio el partido desde la tribuna de madera, en un sector destinado al público neutral.

La presencia del cuerpo técnico de Atlético de Rafaela en el estadio Germán Soltermam el último jueves no pasó para nada desapercibida. Es que Walter Otta, junto a Félix Benito, Gonzalo Del Bono, surgido de la cantera juliense, y el Profe Guido Paez, entre otros, fueron a ver el partido de vuelta entre el “9” y el elenco sanvicentino por el Absoluto de Primera A liguista y llamó la atención de muchos, ya que no fueron pocos los que se preguntaron si el entrenador albiceleste fue a observar a algún jugador en especial. Y muchos coincidieron en que el apuntado podría ser Gastón Monserrat, la figura y goleador de 9 de Julio y el mejor futbolista, por lejos, que dio este 2019 el certamen doméstico. Ya en el día después de la consagración del Verde en los penales, el DT albiceleste dio sus sensaciones ante una consulta de este Diario. “Fue un lindo partido. Me sorprendió el marco de público, mucha gente y un partido muy intenso. Obviamente, los nervios a algunos jugadores les pesó y como espectáculo fue entretenido y lo pudimos disfrutar con todo el cuerpo técnico”, comentó el técnico, quien luego agregó, en relación a si le gustó o interesó o sorprendió algún jugador en particular, que “siempre, cuando uno tiene la posibilidad de ver fútbol, va y mira y puede haber algún jugador que te pueda llegar a interesar. Pero nosotros estamos en un proceso donde queremos terminar esta parte del torneo en la Primera Nacional ganando el lunes ante Chacarita como local y clasificar a la Copa Argentina. Después haremos algún informe de algún refuerzo que necesitamos y si alguno de estos jugadores puede llegar a interesar, lo veremos seguramente la próxima semana”.

Posteriormente, al preguntarle qué opinión tiene del nivel de la Liga Rafaelina en comparación con otras ligas que pudo ver o conocer, Otta destacó que “de acá me gusta mucho el marco de público y las canchas, y el nivel de algunos jugadores, ya que hay varios que son interesantes. La verdad que se trata de una liga fuerte, donde han surgido muchos futbolistas importantes de acá. Entonces, siempre hay que prestar atención y ver, porque sería una picardía que algún jugador bueno de esta zona no termine jugando la B Nacional en Atlético y sí lo haga en algún otro club. Este año estuve observado varios partidos liguistas de Atlético y también a los rivales y hay algunos jugadores que me gustaron de otros clubes”. Obviamente, el entrenador tiene guardado bajo 7 llaves él o los nombres que pueda llegar a tener en cuenta en un futuro no tan lejano, algo perfectamente entendible, tratando de no generar ningún tipo de especulación. Y en el cierre de la charla, realizó un breve balance de la participación de la Crema durante este 2019 en Liga, con un buen primer semestre, peleando el Apertura con 9 de Julio hasta la última fecha y un segundo campeonato muy malo, finalizando anteúltimo en el Clausura, algo que no dejó de sorprender. “Hubo un recambio de jugadores importantes en el medio, donde se fueron algunos chicos, como Mateo Castellano, que decidimos que tenían que emigrar. El recambio no estuvo a la altura de lo que se esperaba pero es una Liga donde Atlético debería ser siempre protagonista y ganar algún torneo. Hay que mejorar esto de cara al próximo año, porque este torneo nos sirve para darle continuidad a muchos chicos del club para que se vayan formando y teniendo experiencia, ya que es una liga competitiva y necesitamos que cuando bajen lo hagan bien para después tener nosotros la posibilidad de contar con ellos”.