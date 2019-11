"El gremio de Camioneros se encuentra consolidado" Locales 30 de noviembre de 2019 Redacción Por El secretario General del gremio en Santa Fe, Sergio Aladio, estuvo en la sede que Camioneros tiene en Rafaela y se refirió a la compleja situación que están atravesando las obras sociales provinciales, dijo que este es el tema que más preocupa a los afiliados y sindicatos.

Este viernes por la tarde en la sede que el Sindicato de Camioneros tiene en Rafaela, estuvo el secretario general de la provincia, Sergio Aladio, quien participó por la mañana de la reunión de Comisión Directiva provincial que se llevó a cabo en Sunchales.

Aladio aprovechó su presencia en la región para visitar Rafaela y conversar con la prensa, hacer un balance del trabajo realizado por su gestión y reflexionar acerca de la difícil situación a partir de la crisis socioeconómica por la que atraviesa la Argentina.

“Yo creo que el tema principal que hoy nos preocupa es el de la salud, es un tema que nos importa a todos y no somos ajenos a la realidad que nos pasa no sólo a camioneros sino a todos los gremios y las obras sociales provinciales, donde los trapos los defendemos dentro de la provincia y no andamos pidiendo ninguna ayuda”, señaló.

Al hacer referencia a la parte institucional del sindicato dijo que “el sindicato está consolidado, trabajando mejor y con más afiliados. Hoy nos han pasado un informe de un trabajo que realizado en donde nos informaron que el mes pasado ingresaron alrededor de 500 afiliados nuevos y esto le da un crecimiento al gremio, haciéndolo cada vez más fuerte”.

En tanto Aladio al hablar de la parte laboral expresó su preocupación por la falta de poder adquisitivo de los trabajadores que constantemente le manifiestan que el dinero ya no alcanza.

“El planteo de los compañeros es que esta maldita inflación que nos pasa y nos golpea día a día nos hace sentir que no llegamos, que no alcanza el dinero para llegar a fin de mes, que los impuesto aumentan y que no hay tantos viajes como había antes y esto también va en baja de los sueldos y es un problema”, afirmó Aladio.

Sobre la reforma laboral el secretario general dijo que la considera innecesaria porque ya se ha devaluado el sueldo en un 60% y si se trataba de eso lo lograron y que lo único que se debería hacer es reacomodar algunos convenios colectivos de trabajo que quedaron desactualizados.

En cuanto a cómo cierran el año, el gremialista dijo que seguramente la paritaria no alcanzó y siempre está la discusión del bono y a veces es doloroso escuchar que se habla de bonos de 20.000 pesos cuando en realidad a veces son declaraciones que se usan para otros fines.

“Nosotros todo lo que podamos discutir con las empresas en beneficio de los trabajadores es bienvenido, pero lo que queremos discutir de una vez y por todas es una paritaria que incluya el bono y no estar a fin de año discutiendo esto porque es desgastante para todas las partes. Hoy lo estamos pidiendo pero no hay nada resuelto”.



EXPECTATIVAS POR LA

GOBERNACIÓN DE PEROTTI

Al ser consultado sobre el nuevo gobernador de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, Aladio afirmó que les genera muchas expectativas. “Nos genera muchas expectativas sobre todo cuando viene el que fue elegido presidente y habla con quien fue elegido como gobernador, nos generan expectativas cuando hablan de federalismo, se nos hace un cosquilleo y nos preguntamos: ¿hablarán de federalismo por las economías regionales?, hablarán de federalismo por poner en marcha las pequeñas y medianas empresas que son necesarias poner en marcha en toda la provincia?



LA FIESTA DE

FIN DE AÑO

La fiesta del Sindicato de Camioneros de Santa Fe se realizará el próximo 14 de diciembre en el Hipódromo de Rosario y está destinada a todos los afiliados y afiliadas y a los jubilados.

El valor de la tarjeta es de 200 pesos que incluye el traslado, el ingreso al predio, un obsequio, dos consumiciones de bebida y comida y después toda la jornada que arranca a las 18 hs con sorteos de automóviles y camionetas.