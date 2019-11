Panorama Político Locales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

LA NOVELA DEL

GABINETE

Mientras Alberto Fernández y Mauricio Macri pilotean con relativa calma la transición nacional, en la Provincia Omar Perotti y Miguel Lifschitz aún siguen con berrinches en lo que hace al traspaso del mandato previsto para el 11 de diciembre. Al parecer el actual mandatario provincial quiere colocarse a su sucesor la banda en la Asamblea Legislativa convocada en principio para las 11:00 de ese día, pero el gobernador electo pretende que ese acto se realice en la explanada de Casa de Gobierno en un acto previsto para las 19:00 que los socialistas creen que será partidario.

No está cerrado el tema, habrá que esperar. En cambio, a nivel nacional, y luego de que se barajaran distintas posibilidades sobre la fórmula de la asunción, la vicepresidenta Gabriela Michetti será quien finalmente le tome juramento a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner el próximo 10 de diciembre en el Congreso. Si bien había trascendido que sería Cristina Kirchner la que le tomaría el juramento Fernández, se confirmó que será Michetti la encargada de esa tarea.

La pregunta es qué pasa en Rafaela donde el intendente, Luis Castellano, ha sido reelecto. Todo parecía que los más complicado era cubrir las vacantes de su gabinete en principio por la cantidad de funcionarios que se marchan a Santa Fe para ocupar cargos en la gestión de Perotti, entre ellos Carlos Maina que asumirá en la Secretaría o Dirección de Recursos Hídricos. Marcela Basano, Daniel Ricotti, Daniel Manera y Luis Ambort son otros de los que dejarán sus puestos en el Municipio.

Sin embargo, Castellano encontró un problema donde parecía que no lo había: en el Concejo. Si bien en las últimas semanas los concejales opositores Lisandro Mársico y Leonardo Viotti se enfrentaron con el jefe de Gabinete, Marcos Corach, por esto o por aquello, e incluso cuestionaron la existencia en el organigrama de ese área, nadie podía prever el conflicto que se armó tan rápido como una tormenta de verano. Menos después de que el lunes el propio Intendente convocó a los concejales a su despacho en señal de amistad para informales cómo será la nueva estructura de su gobierno y pedir un voto de confianza.

Lo que fueron fuegos artificiales contra la Jefatura de Gabinete se transformaron en municipio gruesa, por lo que se instaló con fuerza que el proyecto de ordenanza no sería aprobado. La oposición tiene 7 votos de un total de 10, por lo tanto impone su voluntad.

Castellano tomó la iniciativa, se amparó en ordenanzas, dijo que le ponían palos en la rueda, que se desconocía el mandato popular y firmó un decreto para dejar firme su organigrama, retirando además el proyecto enviado al Concejo. Y asunto terminado.



MIRABELLA

EN EL SENADO

Roberto Mirabella, más allá de su afición por la música y sus participaciones en el grupo de rock La Llave, parece ser el hombre orquesta. Esta semana se probó el traje de senador nacional pero sin quitarse el de diputado provincial. Con fama de duro para negociar espacios, leyes o hasta un vaso de agua en representación de su jefe político, Omar Perotti, Mirabella esta vez ofreció una imagen más tierna junto a su esposa, Rosana Figueroa, y sus hijos Catalina y Santino, al momento de prestar juramento ante la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, el miércoles pasado el mediodía. Ya cumplió el trámite para ocupar la banca que deja libre Omar Perotti, quien también estuvo presente en la sesión a modo de despedida de la Cámara alta. De hecho recibió el saludo de muchos senadores nacionales que le desearon éxitos totales en la Casa Gris de la ciudad de Santa Fe.

Mirabella será senador nacional hasta diciembre de 2021 y compartirá el súper bloque del Frente de Todos que presidirá el formoseño José Mayans y sesiones con Cristina Fernández de Kirchner, quien como vicepresidenta estará al frente del Senado.



LEO CROSETTI AL

AERODROMO

Dos aviones Pucará hicieron un ruido de lo lindo ayer por la mañana en Rafaela. Sobrevolaron la ciudad y en especial la zona del Aeródromo local con distintas maniobras que llamaron la atención. Quizás tenga que ver con la decisión del gobernador electo, Omar Perotti, de jerarquizar la infraestructura aérea de la ciudad. Y en ese marco quien podría cumplir un rol especial sería el actual subsecretario de Deportes del Municipio, Leonardo Crosetti, quien no continuará en ese cargo, el cual heredará Ignacio Podio.

Por tanto, habrá nuevas expectativas sobre cómo recuperar un Aeródromo que excepto algún año nunca pudo garantizar la vinculación con la ciudad de Buenos Aires.



ANGELINI SENADOR

El diputado provincial del PRO, Federico Angelini, es otro de los que está en una suerte de gira de despedida. Ayer estuvo en Rafaela donde visitó amigos, paseó por medios de comunicación entre ellos LA OPINION -la entrevista se publicará el domingo- y agradeció especialmente el voto de los rafaelinos para Cambiemos. Es que en las recientes elecciones del 27 de octubre Mauricio Macri ganó por goleada en la ciudad y toda la región, y por un puñado de votos en la Provincia.

Al igual que Angelini, quien encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio y logró imponerse a su principal adversario, Marcos Cleri, del Frente de Todos. También por unos pocos miles de sufragios.

"Es una suerte de despedida como diputado provincial. Estoy recorriendo toda la Provincia. Estimo que en enero por las sesiones extraordinarias del Congreso habrá que estar más tiempo en Buenos Aires, pero no quepa ninguna duda que el perfil de mi gestión ahora como diputado nacional seguirá igual, en el territorio y con la gente", dijo entre otros tantos conceptos.

La semana pasada, Angelini participó de una cumbre de referentes provinciales del PRO que presidió Mauricio Macri. El joven dirigente rosarino buscará crecer ahora con una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, desde la que podrá proyectarse para las elecciones de 2021 donde podría competir por una banca en el Senado nacional.



MENOSSI A

DIPUTADOS

En su paseo por Rafaela, Angelini estuvo acompañado por su amigo, el concejal Hugo Menossi, quien ya se despide de su banca en el sexto piso del edificio municipal después de 8 años. Por tanto, no le preguntamos al edil qué será de su futuro post 10 de diciembre sino a su referente provincial. Y Angelini confirmó que Hugo se integrará al bloque de diputados provinciales de Cambiemos, y puntualmente bajo el ala de Gabriel Chumpitaz y Ximena Sola.