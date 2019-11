Brown es el campeón Absoluto Deportes 29 de noviembre de 2019 Por Martin Ferrero El conjunto de Maxi Barbero le ganó 5-3 a 9 de Julio en la definición por penales, tras ganarle 1-0 en el reglamentario e igualar la serie en dos.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA FESTEJÓ EN EL COLOSO. / Brown de San Vicente le ganó la final a 9 de Julio y se quedó con el título Absoluto. FOTO J.BARRERA EN LOS NOGALES. / El Deportivo Aldao le ganó a Bochazo y ganó el Absoluto de Primera B.

Brown de San Vicente venció por 5 a 3 en los penales a 9 de Julio y se consagró campeón del torneo Cuadrangular Absoluto de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Durante el tiempo reglamentario el equipo conducido por Maximiliano Barbero le ganó 1 a 0 con el gol de Maximiliano Bustamante, de tiro libre, a los 17 minutos del primer tiempo. Así, el elenco ‘Verde’ igualó la serie 2-2 y estiró la definición a los doce pasos.

El partido se planteó en un ida y vuelta, aunque había arrancado mejor Brown. Tenía la obligación de revertir el 1-2 de la ida. En el complemento, ya que el marcador adverso, el “León” fue en busca de la igualdad, lo metió en un arco a su rival, pero no pudo ante la férrea defensa que presentó el conjunto de San Vicente.

Brown cierra un año estupendo y por sobre todo una semana que quedará en el recuerdo de todos sus hinchas por mucho tiempo. El pasado lunes confirmó su primera participación en un certamen superior al del fútbol liguista y anoche se quedó con el título de campeón Absoluto. En el 2020 participará del torneo Regional Amateur, pero para ello ya habrá tiempo de análisis. Ahora, a festejar. Salud campeón!



ALDAO, EL GRAN CAMPEÓN



El Deportivo Aldao cerró un 2019 inolvidable ganando en la noche de ayer la final Absoluta de la Primera B a Bochófilo Bochazo. Ambos tienen motivos de sobra para celebrar, ya que lograron el ascenso y en 2020 jugarán en Primera A, pero el ‘Depor’ le puso broche a su gran temporada. Con goles de Santiago Mitri (31m PT) y Ulises Bonafede (38m PT) le ganó 2-0 al elenco de San Vicente y gritó campeón!

El cotejo se disputo en cancha de Ferrocarril del Estado, en barrio Los Nogales, y contó con un buen marco de público. Mauricio Valler (7m ST) vio la roja el Deportivo Aldao.

En Reserva, Moreno de Lehmann derrotó 2-0 a Bochazo y se quedó con el título Absoluto.



Las formaciones y síntesis del partido:



9 de Julio: Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velázco (c); Maximiliano Aguilar, Matías Manelli (Sebastián Acuña), Gastón Monserrat y Agustín Tosetto; Damián Maciel y Guillermo Funes. Suplentes: Juan Kinzler, Héctor Sánchez, Juan Peralta, Elías Frías. DT: Marcelo Werlen.



Brown de San Vicente: Román Jaime; Franco Forni, Juan Caro, Hernán Ibarra Duarte (c) y Emanuel Milanesio; Facundo Manassero (Leandro Sottocorno), Pablo Tantera, Facundo Hang y Lautaro Díaz (Agustín Lencina); Santiago Lodigiani y Maximiliano Bustamante. Suplentes: Lautaro Salzgeber, Gabriel Sosa y César Berazategui. DT: Maximiliano Barbero.



Gol en el primer tiempo: 17m Maximiliano Bustamante (BSV).

Incidencia: A los 22m PT Julián Maina (9) le contuvo un penal a Franco Forni (BSV).

Definición por Penales: 9 de Julio: Andrés Velazco, Gastón Monserrat, Guillermo Funes. Brown: Juan Caro, Santiago Loregioni, Leandro Sottocorno, Maximiliano Bustamante, Hernán Ibarra Duarte.



CIERRE DE AÑO

PARA INFERIORES



La temporada oficial 2019 de Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin y esta noche tendrá su fiesta cierre de año. Desde las 21.30hs, el salón cubierto Elías David, del club Argentino Quilmes, albergará a una multitud (casi 1000 personas) para premiar a los diferentes equipos, jugadores, técnicos y árbitros que se distinguieron a lo largo del año, en los tres grupos liguistas.