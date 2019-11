Crearán el Consejo Asesor sobre Consumo Problemático Locales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Es a partir de la aprobación de la ordenanza presentada por Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, que fue aprobada por unanimidad. Estuvieron presentes en el recinto integrantes de la Red Local de Prevención de Adicciones.

CONCEJO. En la tarde de ayer se trataron varios temas en la sesión.

En una sesión que tuvo como previa la presentación de “La Cricca dij Mes-cià”, un grupo de jóvenes músicos italianos que desplegaron toda su música con el acompañamiento de integrantes de la Asociación Piamontesa de Rafaela, se aprobó la creación del “Consejo Asesor sobre Consumos Problemáticos”.

Este proyecto impulsado por Jorge Muriel y Evangelina Garrappa tiene como principales argumentos generar un compromiso institucional a partir de un trabajo integral entre el Estado y las instituciones que vienen trabajando en esta temática desde la Red Local de Prevención de Adicciones.

“Necesitamos generar políticas que den respuesta a la realidad de las personas que padecen las consecuencias de los consumos problemáticos, se deben promover los derechos de estas personas víctimas de estas adicciones a fin de garantizar el acceso a todos los niveles de atención según la demanda específica, ya que muchas veces esto no sucede y para eso debemos trabajar articuladamente”, señaló Garrappa.

En el recinto presenciando la sesión estuvieron integrantes de la Red Local de Prevención de Adicciones, quienes celebraron esta decisión de impulsar una ordenanza que permita crear este Consejo Asesor, ya que se trabajó desde las instituciones con propuesta que derivaron en este logro, señalaron.

“Lo que se aprobó esta tarde es muy importante, es un caminar que hicimos juntos todas las asociaciones de Rafaela que estamos trabajando en la prevención y en la atención de personas que tienen problemas de consumo problemático y que estuvimos participando en la red local de prevención de adicciones, hoy vamos a celebrar que esta red se transforma en un Consejo Asesor, y es muy bueno que los concejales lo hayan aceptado con mucho agrado. Hemos trabajado todos juntos y logramos producir este proyecto de ordenanza y hoy vemos la culminación de todo este camino”, manifestó Paula Leonardi integrante de la Red Local.

En relación a la importancia de que se constituya este Consejo, Leonardi dijo que “tiene una formalidad diferente porque además el Consejo tiene como principal objetivo el estar acompañando la generación de políticas públicas, de asesorar en cuanto a todo lo que tiene que ver con esas políticas públicas y dentro del Consejo vamos a tener dos figuras que antes no estaban, una es la figura de un concejal y la otra es la figura de una persona representante del municipio”.

Por su parte Graciela Ollero de Visintini, quien también integra la Red Local expresó su satisfacción por la ordenanza aprobada y dijo: “esto va a ayudar a que la sociedad visibilice que existe una red constituida por muchas instituciones que están dispuestas a trabajar en pro de la lucha contra este flagelo, de acompañar a las familias, de acompañar situaciones de emergencia. Este ese es nuestro objetivo, además consensuar esto indudablemente con los gobiernos de turno y por supuesto con los concejales también, así que para nosotros es muy importante porque de alguna manera genera un precedente importante, un inicio, un comienzo nuevo para enfrentar una situación problemática que hoy es el consumo de sustancias, la adicción”.



SE DECLARO DE INTERES

LOS 50 AÑOS DE GRANA S.R.L

Con la presencia de Gabriel Grana y su familia, el Concejo aprobó el proyecto de declaración por los 50 años de esta firma rafaelina que atraviesa tres generaciones.

“Para nuestra familia estos 50 años significan el resultado de una cultura de esfuerzo, de muchos años. Somos ya tres generaciones yo soy la segunda, mis hijos son la tercera generación desde que mi padre empezó esto hace 50 años. Esto es esfuerzo, lucha, es sacrificio, es todo un adn de familia, de nuestra familia que es cristiana. Ahora a esto también le sumamos mucha innovación porque somos una empresa que estamos abriéndonos mucho al mundo, estamos sumando mucha tecnología de punta con una gestión muy profesional, porque nuestros clientes son corporativos en todo el mundo y la verdad es que el reconocimiento del Concejo no lo esperábamos y no nos creemos merecedores de tanto, pero lo agradecemos”, dijo Gabriel Grana.