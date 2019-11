Optimismo de los industriales Nacionales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA).- En el marco de la 25ª conferencia industrial, la UIA recibió ayer con entusiasmo al presidente electo, Alberto Fernández, quien instó a los empresarios argentinos a "subir las persianas de las fábricas, sacar las lonas de las máquinas y volver a producir para crear trabajo y poner de pie a la Argentina".

El ex jefe de Gabinete llegó pasadas las 10:30 y fue recibido, entre aplausos, por los dirigentes industriales que se pusieron de pie ante la llegada del futuro mandatario, en medio de la expectativa que genera la próxima gestión.

En la primera fila estaba sentado Matías Kulfas, futuro ministro de Producción, a quien numerosos dirigentes se acercaron a saludar y a cruzar algunas palabras.

Entre las definiciones de Alberto Fernández, los dirigentes de la UIA destacaron luego del discurso la referencia que el presidente electo hizo al federalismo industrial y la necesidad de establecer diferencias impositivas entre pequeñas, medias y grandes empresas.

"Entiendo que las pequeñas y medianas empresas deben tener regímenes impositivos distintos a las grandes. Eso es algo que les planteé a mis amigos de la CGT, que reconozco que no les gustó mucho, pero que vamos a seguir hablando", expresó Fernández.

En el mismo sentido, el mandatario electo indicó que las empresas del interior deben tener diferencias impositivas frente a aquellas que están asentadas en los grandes polos industriales, lo que generó un fuerte aplauso de todo el auditorio.

Si bien Fernández no dio definiciones claras ni anunció medidas económicas concretas, los industriales dieron su aprobación a las palabras del presidente electo y resaltaron su presencia en medio de una agenda que el propio invitado reconoció "muy cargada".

Otra definición que recibió el visto bueno del empresariado fue la necesidad de parar con la apertura importadora que impulsó el actual oficialismo para proteger a la industria nacional y cuidar las fuentes de trabajo.