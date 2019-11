Entre los órganos menos cuidados por los argentinos Sociales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Las enfermedades vinculadas a la audición son las que más afectan a la población como consecuencia del bajo nivel de consulta que reciben los especialistas en el tema.

BUENOS AIRES, 29. - En Argentina más de la mitad de la población se ha revisado el oído alguna vez, aunque son muy pocos que lo hacen de manera rutinaria. Entre los motivos más comunes de consultas se encuentran las molestias, el dolor por infección y la otitis, según el Estudio de Hábitos de Cuidado Auditivo en Argentina realizado por GAES Centros Auditivos.

Las mujeres son más propensas a sufrir molestias, infecciones y otitis, siendo 6 de cada 10 mujeres que van a revisiones periódicas por este motivo, las cuales aumentan en la temporada de verano. Sin embargo, los hombres son más propensos que las mujeres a sufrir tapones en los oídos o de problemas de audición, según el Estudio de Hábitos de Cuidado Auditivo en Argentina realizado por GAES Centros Auditivos.

“Las enfermedades más comunes vinculadas a la audición son otitis, Enfermedad de Ménière, Presbiacusia, Otoesclerosis, Trauma Acústico, Acúfeno o tinnitus, y pueden generar dolor, molestias, aislamiento y soledad, así como también frustración, tristeza y ansiedad, llevar a una vida social más reducida o sufrir falta de concentración” afirma la licenciada en Fonoaudiología María Agustina Leiro. “Hay diferentes causas que pueden provocarlas: condiciones genéticas heredadas, exposición al ruido, infecciones, el envejecimiento y otras enfermedades asociadas”, agrega la Leiro.

En el verano las infecciones de oído suelen ser frecuentes por el mayor contacto con la humedad, el sudor, agua de la piscina o la playa, estas infecciones son más frecuentes en niños, ya que el calor y la humedad suelen favorecer el crecimiento bacteriano en el conducto auditivo. “Hay que tratar de evitar el ingreso del agua en el conducto ya sea con tapones o secarlos bien. El uso del aire acondicionado también hace que se resientan los oídos debido a que reducen la humedad ambiental produciendo un ambiente frío y seco que afecta las vías respiratorias” agrega la Licenciada en fonoaudiología, María Agustina Leiro.

La mayoría de las personas acude periódicamente al dentista o al oftalmólogo para revisar la salud de los dientes o la visión, no obstante muchos no han revisado nunca los oídos ni se han analizado su capacidad auditiva. La misma permite evaluar la capacidad de audición de una persona en minutos, se trata de una prueba sencilla e indolora que lleva a cabo un especialista. A su vez, se realizan otras pruebas como la otoscopia para comprobar que no haya tapones de cerumen, inflamaciones internas, supuraciones o perforaciones.

La especialistas de GAES Centros Auditivos recomiendan no superar los 85 db como intensidad máxima y acudir a un especialista si notamos que tenemos que elevar el volumen de la música o televisión, no entendemos conversaciones, nos aislamos o evitamos reuniones. Y por último, si tenés más de 40 años, dado que en esa edad se puede ir dando una pérdida auditiva por el desgaste normal.

Acerca de GAES Centros Auditivos

Desde que GAES abrió sus puertas en España, en 1949, trabaja con el claro objetivo de mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas auditivos, a través de atención personalizada, seguimiento periódico y la última tecnología en audífonos. GAES es líder en el sector de la corrección auditiva, con más de 600 centros abiertos en Argentina, Chile, España, Portugal, Colombia, Ecuador, Panamá y México. En Argentina está presente hace 19 años y cuenta con 20 centros auditivos, distribuidos entre Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe.